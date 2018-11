Junges Paar entsorgt Asche falsch: Kaninchen ersticken bei Brand in Felsberg

Das laute Pfeifen der Rauchwarnmelder rettet in der Nacht zum Donnerstag im Felsberger Ortsteil Melgershausen ein junges Paar vor dem Erstickungstod.

Aktualisiert um 8.42 Uhr - Die beiden jungen Leute hatten, bevor sie zu Bett gingen, noch die Asche aus dem Kamin in eine Plastikwanne gefüllt und mit Hasenstreu vermengt. Sie waren der Meinung, dass keine Glut mehr in der Asche war. Dem war aber nicht so. Die heiße Asche entzündete sich in dem Plastikbehälter wieder. Das Feuer brannte durch den Boden der Wanne und dann kam es zu einem Brand auf dem Holzfußboden. In dem Zimmer waren die beiden Katzen und zwei Kaninchen untergebracht. In dem Mehrfamilienhaus wohnen insgesamt sechs Personen. Alle Wohnungen sind weiter bewohnbar.

Kurz nach 2.30 Uhr wurden die Beiden, die im Zimmer neben dem Brandraum schliefen, vom lauten Alarmton der Rauchwarnmelder aus dem Schlaf geschreckt. Da war das Schlafzimmer schon voller Rauch. Sofort alarmierten die beiden die Feuerwehr. Außerdem löschten sie den Brand selbst. Ihr Versuch, zwei Katzen und zwei Hasen noch aus dem Zimmer zu holen, misslang, da schon zu viel Rauch in dem Zimmer war.

Wenige Minuten nach dem Alarm trafen an der Brandstelle in der Straße „Am Brunnen“ in dem Felsberger Stadtteil die Wehren aus Heßlar-Melgershausen und Felsberg ein. Der gesamte Fußboden musste aufgebrochen werden, da die Flammen sich durch die Dielen gefressen hatten.

Die beiden Katzen konnten von den Einsatzkräften und der Polizei aus der Wohnung gerettet werden, sie werden jetzt von einer Hausbewohnerin betreut. Sie hatten sich in nicht vom Feuer betroffene Räume geflüchtet. Für die beiden Kaninchen kam jede Hilfe zu spät. Sie erstickten in dem dichten Rauch. Die beiden 24 und 25 Jahre alten Wohnungsbewohner wurden mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasinhalation vom Rettungsdienst in die Asklepios Klinik nach Melsungen gebracht.

Nachdem das Feuer mit Kleinlöschgerät gelöscht war, lüfteten die Feuerwehrleute die betroffene Wohnung und drückten mit dem Hochdrucklüfter den restlichen Rauch aus dem Gebäude. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5.000 Euro. Insgesamt waren 21 Feuerwehrleute unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Dippel und der Rettungsdienst mit zwei Helfern vor Ort. Gegen 4.00 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehrleute beendet.

Melgershausen ist ein Ortsteil von Felsberg:

