Auffahrunfall am Fußgängerüberweg: 3000 Euro Schaden

Felsberg. Am Freitag um 13 Uhr kam es in Felsberg an der Einmündung Untergasse / Ecke Kirchgasse zu einem Auffahrunfall.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 52-jähriger Mann aus Felsberg mit seinem Mazda auf dem Steinweg in Richtung Niedervorschütz unterwegs. Hinter ihm fuhr eine Frau aus Gudensberg mit einem VW-Beatle. Vor einem Fußgängerüberweg musste der Felsberger sein Auto anhalten, da Fußgänger die Straße überquerten. Dies hatte die hinter ihm fahrende 51-Jährige wohl zu spät bemerkt. Sie fuhr mit dem Volkswagen auf den Mazda auf. Die Fahrzeuginsassen blieben bei dem Auffahrunfall unverletzt. Am Beatle entstand ein Frontschaden von 1000 Euro. Der Schaden am Heck des Mazda beträgt 2000 Euro