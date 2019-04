Autorin Denise Träbing veröffentlicht zweiten Liebesroman

Böddiger – Die Bezeichnung Vielschreiberin trifft es gut: Juli Summer, die eigentlich Denise Träbing heißt und in Böddiger wohnt, hat in dieser Woche ihren zweiten Liebesroman veröffentlicht.

Doch nicht nur das: Im Laufe des Jahres erscheinen bei Arena ihr erstes Jugendbuch, ein Fantasyroman und ein dritter Liebesroman aus Träbings Feder – beim E-Book-Verlag Digital Publishers.

Dass sie Hobbyautorin ist, möchte sie gar nicht mehr hören. „Die Beschreibung trifft es nicht“, sagt die 38-Jährige. Zwar arbeitet sie als Versicherungskauffrau in Felsberg. Das Schreiben ist aber täglicher Bestandteil ihres Lebens und eine Einnahmequelle.

Obwohl sie erst im vergangenen Jahr begonnen hat, ihre Geschichten an den Mann zu bringen, ist sie bereits voll drin im Autorin-Sein. Ihr Roman „Der Atem der Vergangenheit“ ist seit Montag verfügbar. Es handelt sich dabei um ein E-Book, das je nach Bedarf auch gedruckt wird. Hier richte sich das Angebot nach der Nachfrage, erzählt Träbing.

Das 230 Seiten starke Familiengeheimnis, das bei Knaur veröffentlicht wird, dreht sich um eine junge Frau, die Erinnerungsbücher ihrer Urgroßmutter findet. „Da kommen Geheimnisse ans Licht, denen sie nachgeht“, fasst die Autorin zusammen und verrät: „Bei ihrer Recherche lernt sie jemanden kennen, in den sie sich verliebt.“ Weil sich die Erkenntnisse der 23-Jährigen auf die Gegenwart auswirken, erzählt Träbing den Roman auf zwei Zeitebenen – in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und in der Gegenwart.

Hat ihr letzter Roman „Glück hat viele Farben“ (Piper) an der Ostsee gespielt, bewegen sich die Figuren ihres aktuellen Romans in der Grafschaft Kent, in Austin (Texas) und – wenn es um die Vergangenheit geht – in Deutschland. Selbst war die zweifache Mutter noch nicht in den USA. „Was ich wissen musste, habe ich im Internet recherchiert.“ Manchmal sei es einfacher, Handlung an einem unbekannten Ort stattfinden zu lassen. „Ich habe mich da eher oberflächlich gehalten.“ Die Orte würden aber auch keine besondere Rolle für die Handlung spielen.

Grundsätzlich geht es Träbing darum, zu unterhalten. „Schöne Stunden mit Happy End“ wolle sie den Lesern bieten. Dafür setzt sie sich jeden Tag hin und schreibt. Dabei sei es manchmal gar nicht so einfach, den Kindern zu erklären, dass das auch Arbeit sei. Sie würden es zwar „ganz cool“ finden, dass die Mama Romane schreibt. Manchmal bekomme sie aber auch zu hören, dass sie „immer nur am Laptop“ sitze.

Doch das Geschäft läuft. Zwar könne sie noch nicht von ihrem Schreiben allein leben. Aber: Ihre Geschichten kommen an. So wurde ihr letzter Roman 900 Mal verkauft – 150 Exemplare davon als gedrucktes Buch, der Rest als E-Book.

Auch der Abgabetermin für den nächsten Liebesroman steht bereits: 1. Dezember 2019. Das werde dann wieder ein Ostsee-Roman, der allerdings nicht auf dem ersten aufbaue.

Termin: Aus ihrem Roman „Der Atem der Vergangenheit“ liest Denise Träbing alias Juli Summer am Dienstag. 30. April ab, 19.30 Uhr bei Foto und Buch in Gensungen, Bahnhofstraße 11.