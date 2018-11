Neubaugebiet in Gensungen wächst weiter

Das Gensunger Neubaugebiet Beuernsche Höhle wächst und wächst: Gerade hat das Stadtparlament beschlossen, dass acht weitere Bauplätze erschlossen werden sollen.

Die SPD-Stadtverordnete und Gensunger Ortsvorsteherin Heidi Folwerk hatte indes gefordert, alle 20 noch vorhandenen Grundstücke erschließen zu lassen. Sie kritisiert, dass die Erweiterung des Baugebiets im „Schneckentempo“ vorangehe.

Immer wieder habe der Gensunger Ortsbeirat gefordert, die Erschließung des Baugebiets voranzutreiben. „Uns war wichtig, dass Felsberg die Entwicklung nicht verschläft.“ Das Neubaugebiet in Gensungen sei bei Häuslebauern beliebt: „Wir haben hier alles: Schule, Kindergarten, Bahnhof – und den Blick zum Heiligenberg“, sagt Folwerk. „Die Leute kommen gern her.“

Gefühlt stehe jede Woche wieder ein neues Haus in dem Baugebiet: Fertighäuser ohne Keller werden zum Teil innerhalb weniger Tage errichtet. Aus ihrer Sicht müsse man den derzeit herrschenden Bauboom nutzen. „Wir sind stolz, dass das Baugebiet so gut angenommen wird“, sagt sie.

Folwerk räumt ein, dass die Vermarktung der Grundstücke in der Verwaltung viele personelle Ressourcen binde. Zudem müsse die Stadt das Geld für die Erschließung der Bauplätze zunächst vorstrecken. Für die jetzt vorgesehene Erschließung von acht weiteren Grundstücken muss die Stadt etwa 154.000 Euro investieren. „Aber durch den Quadratmeterpreis fließt das Geld ja zurück an die Stadt“, sagt die Ortsvorsteherin.

Natürlich gehe die Stadt ein gewisses Risiko ein, wenn sie weitere Bauplätze erschließe und dafür in Vorleistung gehe. Schließlich wisse man nicht, wie lange der Bauboom noch anhalte. Bei der derzeitigen Lage auf dem Immobilienmarkt sieht Folwerk jedoch keinen Grund zur Sorge. „Die freien Bauplätze sind immer schnell weg.“

Bürgermeister Volker Steinmetz habe ihr vorgeworfen, sie habe als Ortsvorsteherin nur Gensungen im Blick, nicht aber die Stadt Felsberg als Ganzes. Das weist Folwerk zurück: „Eine positive Entwicklung in den Stadtteilen tut der ganzen Stadt gut“, sagt sie.

Würde man alle verbleibenden Bauplätze auf einen Schlag erschließen, würde das der Stadt sogar Kosten sparen, argumentiert Folwerk: Denn dann müssten die Baufirmen nicht mehrmals an- und wieder abrücken und die Baustelle immer wieder neu einrichten.

Sie habe der Lösung, vorerst nur acht der 20 verbleibenden Bauplätze zu erschließen, dennoch zugestimmt, sagt Folwerk. Denn: „Schneckentempo ist mir immer noch lieber als Stillstand.“

Bürgermeister Volker Steinmetz kündigt an, dass auch die verbleibenden zwölf Bauplätze in Gensungen „in angemessenem Zeitabstand“ erschlossen werden sollen – voraussichtlich bis 2020. Man habe aber in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen damit gemacht, zu schnell zu viel Bauland anzubieten: Die Erschließung binde schließlich einiges an Geld, und ob die große Nachfrage nach Bauplätzen anhalte, könne man nicht wissen. Deshalb sei es besser, bei der Erschließung schrittweise vorzugehen. Im Übrigen könne die Stadt nicht allein auf Neubaugebiete auf der grünen Wiese setzen, sondern durch Baulückenschluss auch die Innenentwicklung vorantreiben. Gerade die Stadtteile Gensungen und Felsberg wolle man hinsichtlich der Nachverdichtung unter die Lupe nehmen, sagt Steinmetz. Um die jetzt geplante Erschließung der acht weiteren Bauplätze zügig vornehmen zu können, habe man beschlossen, dafür ein Nachtragsangebot einzuholen. Dieses Nachtragsangebot dürfe aber nicht höher liegen als der Hauptauftrag für diesen Bauabschnitt, der sich auf etwa 256.000 Euro belief. Allein deshalb sei ein schrittweises Vorgehen angezeigt.

Im ersten Bauabschnitt des Gensunger Neubaugebiets Beuernsche Höhle waren ab den Jahren 2000/2001 insgesamt 29 Bauplätze entstanden. Der Endausbau fand 2008 statt, 2015/16 wurde das letzte der Grundstücke verkauft. Im zweiten Bauabschnitt wurden ab 2015/16 in bisher drei Teilabschnitten insgesamt 25 Bauplätze erschlossen, davon sind 17 vergeben und zwei reserviert. Im vierten Teilabschnitt werden nun weitere acht Bauplätze erschlossen, deren Verkauf soll im Sommer 2019 starten. Im fünften und letzten Bauabschnitt sollen die verbleibenden zwölf Grundstücke erschlossen werden. Nach derzeitigen Schätzungen des Bauamts wird die Stadt Felsberg am Ende 1,4 Millionen Euro für die Infrastruktur im zweiten Bauabschnitt ausgegeben haben – hinzu kommen die Kosten für den Endausbau. Noch nicht mit eingerechnet sind in diese Kalkulation allerdings mögliche Preissteigerungen.