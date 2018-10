BMW im Wert von 40 000 Euro in Gensungen gestohlen

Gensungen. Diebe haben in Gensungen gute Beute gemacht. Wie die Polizei mitteilte, stahlen Diebe einen schwarzen 5er BMW im Wert von 40 000 Euro.

In der Zeit von Dienstag 17.55 bis Mittwoch 5.50 Uhr entwendeten die Diebe den BMW von einer Parkfläche in der Straße „Am Hockenbusch“ in Gensungen. Nach Angaben der Polizei ist nicht bekannt, wie die Täter den BMW geöffnet und gestohlen haben.

Das Kennzeichen lautet MEG-AA 657. Die Kriminalpolizei weist darauf hin, dass es in der Vergangenheit mehrmals vorkam, dass die gestohlenen Fahrzeuge an anderer Stelle wieder abgestellt worden waren. Die Kriminalpolizei bittet deshalb um Hinweise auf auffällig geparkte schwarze 5er BMW.

Hinweise: Polizei Homberg, Tel. 0 56 81/77 40.

