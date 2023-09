Die Kita Burg Kunterbunt in Felsberg nimmt den Betrieb auf

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Sie freuen sich auf den Start in der Kita Burg Kunterbunt: Patrick Weide von der Stadt Felsberg und Stephanie Henkel, Leiterin der Kita. Im Bild zu sehen ist die mit Holz verkleidete Container-Einrichtung. © William Abu El-Qumssan

Der Betrieb in der Kita Kunterbunt in Felsberg kann wie geplant starten. Die Bauarbeiten an dem Gebäude befinden sich in den letzten Zügen.

Felsberg – In der Kita Burg Kunterbunt kann am heutigen Montag (4. September 2023) wie geplant der Betrieb aufgenommen werden. Das bestätigt Patrick Weide vom Fachbereich Generationen und Soziales der Stadt Felsberg im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Bauarbeiten an dem Gebäude befinden sich in den finalen Zügen.

„Von Containern ist glücklicherweise nichts mehr zu sehen“, sagt Weide. Die 31 Container neben dem Felsburg-Stadion sind als solche nicht mehr zu erkennen. Unter dem Holz von sibirischer Lärche sind die grauen Bauten verschwunden. Damit werden die Räume zusammen mit Dämmstoff gegen Kälte und Hitze geschützt.



Am Montag, 4. September, findet am Nachmittag eine Veranstaltung zum „Hereinschnuppern“ für die Kinder und Eltern statt – am Dienstag geht es ab 7 Uhr mit der Betreuung los, sagt Weide. Zum Start werden zwischen 40 und 45 Kinder betreut. Platz ist für 87 Kinder. Weide erwartet, dass alle Plätze bis Frühjahr 2024 belegt sind. Vier Gruppen werden betreut, darunter für U3-Kinder.



Vielleicht ist dann der Außenbereich der Einrichtung fertig, denn das war wegen des vielen Regens in den vorigen Wochen nicht möglich, sagt Weide. Solange die Spielfläche draußen noch nicht genutzt werden kann, können die Kinder mit den Erzieherinnen im Felsburg-Stadion spielen. „Das ist mit dem Jugendamt so abgestimmt.“



Wenn der Außenbereich fertig ist, wird er kleiner sein, als zunächst geplant: „Wir mussten aus Kostengründen auf etwa 2000 Quadratmeter reduzieren“, sagt Weide. Der Zaun, der am Montag aufgestellt werden soll, wäre sonst zu teuer geworden. Ursprünglich waren 3000 Quadratmeter vorgesehen. Aktueller Kostenstand für die Burg Kunterbunt ist etwas mehr als 900.000 Euro. Eine neue Zahl konnte Weide nicht nennen. Das werde erst geschehen, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind.

Zuspruch hat die Ausgestaltung der Kita schon vom Regierungspräsidium (RP) in Kassel bekommen, berichtet Weide. Das RP wolle die Kita als Referenzprojekt und Empfehlung für ähnliche Einrichtungen nutzen. „Die Not bei der Schaffung von Kita-Plätzen und die Nutzung von Containern dafür ist keine Seltenheit“, sagt er. „Wie wir es hier gemacht haben, ist anscheinend ein Einzelfall.“



Die Leitung der Kita übernimmt Stephanie Henkel. Die Kinder aus den Not-Kitas in Altenburg und Gensungen seien gut auf den Standortwechsel vorbereitet worden, sagt sie.

Es wird schon bunt in der Kita Burg Kunterbunt: Stephanie Henkel, die die Kita leiten wird, freut sich auf den Start nächste Woche. Die Gruppenräume werden gemeinsam mit den Kindern fertig ausgestaltet. © William abu El-Qumssan

Bauarbeiten an der Burg Kunterbunt sind fast abgeschlossen

Die Bauarbeiten an der Burg Kunterbunt, der Kita aus Containern am Felsburg-Stadion, sind nahezu abgeschlossen. Von Containern ist auch nicht mehr viel zu sehen – sie haben eine Holzverschalung inklusive Dämmung bekommen. Und das ist beim Pressetermin in der Kita auch bemerkbar. Nach einer kalten Nacht herrschte in den Räumen eine angenehme Temperatur.

Die Ausbesserungen

Nach einem Besichtigungstermin vom Jugendamt vergangene Woche ist klar: Es kann am Montag losgehen. Es sind aber noch einige Optimierungen nötig gewesen, sagt Patrick Weide von der Stadt Felsberg. „Die Gruppenräume haben jetzt Scheiben“, sagt er. Auch die Toiletten für die Kinder haben jetzt kleine Scheiben als Gucklöcher für die Erzieherinnen.

Außerdem sollen die Notausgangstüren nicht abgeschlossen werden während der Betreuungszeiten. „Deshalb machen diese Türen jetzt einen Warnton, wenn sie geöffnet werden“, sagt Weide.

Die Türen der Gruppenräume habe jetzt Scheiben: Das ist eine der Veränderungen, von denen Patrick Weide bei einer Begehung der Container-Kita berichtete. © William-Samir Abu El-Qumssan

Die Betreuung

Darauf, dass es am Montag so langsam losgeht, freut sich auch die Leiterin der Einrichtung, Stephanie Henkel. Die 46-Jährige kommt aus Gudensberg und hat zuvor in Niestetal (Kreis Kassel) gearbeitet. Neben der Vorfreude auf die neue Herausforderung sei der kürzere Fahrtweg natürlich noch ein netter Bonus. Gemeinsam mit den anderen 15 Erzieherinnen hatte sie sich schon zu mehreren Gesprächen vor dem Start getroffen.

„Die Kinder sind gut auf die Standortwechsel vorbereitet“, sagt Henkel. Denn in die Burg Kunterbunt kommen die Kinder aus den Not-Kitas in Altenburg und Gensungen. Es seien unter anderem Wanderungen zu der neuen Kita am Felsburg-Stadion unternommen worden. „Und den Kindern wurden Fotos von den Veränderungen hier am Standort gezeigt“, sagt Henkel. Die Gestaltung des Innenraums passiere mit den Kindern zusammen.

Das Logo der Burg Kunterbunt könnte künftig die Kita von außen zieren. © Stadt Felsberg

Die Zukunftspläne

Weide könne sich vorstellen, das Logo der Kita Burg Kunterbunt an beide Seiten der Kita sprühen zu lassen. Das sei dann auch Tag und Nacht sichtbar, da die Einrichtung die ganze Nacht beleuchtet werde. „Ich finde die Idee super“, sagt Henkel. Zudem ist in den kommenden Wochen ein Einweihungsfest geplant.

Weide lobt abschließend die Arbeit vom Bauleiter Uwe Freudenstein von der Stadt Felsberg, der die Arbeit mit den Baufirmen koordiniert hat. (William Abu El-Qumssan)