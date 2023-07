Diebe erbeuten Zigaretten im Wert von 10.000 Euro – Polizei fasst Täter

Tat in Felsberg

+ © Karl-Josef Hildenbrand / dpa Polizeieinsatz in Felsberg: In einen Lebensmittelmarkt wurde am Dienstag eingebrochen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Aus einem Lebensmittelmarkt in Felsberg haben drei Täter eine große Menge Tabakwaren erbeutet. Sie sind durch das Dach in das Gebäude eingestiegen.

Felsberg – Mehrere Täter sind am Dienstag (18. Juli) in einen Lebensmittelmarkt in Felsberg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben sie dabei größere Mengen an Zigaretten entwendet. Die Täter konnten vorerst flüchten, wurden aber wenig später von der Polizei festgenommen.

Die männlichen Täter verschafften sich über das Dach des Gebäudes unberechtigt Zutritt zum dem Markt. Aus dem Innenbereich des Marktes wurde dann eine größere Menge an Tabakwaren entwendet und die Täter flüchteten mitsamt der Beute vom Tatort. Der Wert der entwendeten Tabakwaren beträgt laut Polizei 10.000 Euro. Am Gebäude selbst entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

Einbruch in Supermarkt: Täter werden schnell gefasst

Kurz nach der Tat, im Laufe des Dienstagvormittags, erlangte die Polizei Hinweise auf die bis dahin noch unbekannten Täter. Daraufhin gelang es den eingesetzten Beamten drei Tatverdächtige aus dem Schwalm-Eder-Kreis, im Alter von 17, 18 und 20 Jahren, vorläufig festzunehmen.

Bei den anschließenden Durchsuchungen gelang es, große Teile des Diebesgutes und weiteres Beweismaterial aufzufinden und sicherzustellen, heißt es von der Polizei weiter.

Täter wurden Haftrichterin vorgeführt

Die 17- und 18-jährigen Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel am Mittwoch der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Fritzlar vorgeführt, woraufhin das Gericht die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen Einbruchsdiebstahls und des Haftgrundes der Wiederholungsgefahr gegen beide Beschuldigte anordnete. Im Anschluss wurden beide Tatverdächtige in südhessische Justizvollzugsanstalten überstellt.

Der 20-jährige Tatverdächtige wurde laut Polizei noch am Abend seiner Festnahme mangels Vorliegens von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die drei Tatverdächtigen werden sich nun jeweils wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Einbruchdiebstahls verantworten müssen. Die Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Kassel sowie die Kriminalpolizei Homberg geführt. (William Abu El-Qumssan)

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0 56 81/77 40 entgegen.