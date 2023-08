Discounter neben Rossmann in Gensungen bleibt weiter unklar

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Ein neuer Rossmann-Markt ist in Gensungen geplant. Welcher Lebensmittel-Discounter danebenstehen wird, ist noch unklar. Unser Bild zeigt einen neugebauten Markt der Drogeriekette. © Rossmann

Rossmann bekennt sich zum Standort in Gensungen. Doch weiterhin bedeckt hält sich die Drogeriekette zum Lebensmittel-Discounter, mit dem sie kooperieren wird.

Felsberg/Gensungen – Welcher Lebensmittel-Discounter künftig neben dem geplanten Rossmann-Markt in Gensungen stehen soll, bleibt weiter unklar. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden wir den Partner an unserer Seite noch nicht benennen“, teilt Joe Streiber, Projektentwickler von der Rossmann-Immobiliengruppe, auf Anfrage mit.

Streiber verwies auf einen unbestimmten späteren Zeitpunkt, wann der Discounter bekannt gegeben werden soll. Er gibt jedoch ein deutliches Bekenntnis zum Standort im Felsberger Stadtteil Gensungen ab: „Felsberg freut sich auf Rossmann und Rossmann auf Felsberg. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Stadt Felsberg läuft sehr gut“, sagt der Projektentwickler. Rossmann will in dem Gewerbegebiet „In den Steinen 2“ gemeinsam mit dem noch unbekannten Discounter einen Markt eröffnen.

Weil sich das Unternehmen in der laufenden Planung befindet, seien keine detaillierten Auskünfte zum derzeitigen Zeitpunkt möglich. Größere Hürden für die Verwirklichung in der Planung sind Streiber aber nicht bekannt.

Rossmann in Gensungen: 720 Quadratmeter Verkaufsfläche geplant

Der Rossmann-Markt soll eine Verkaufsfläche von mindestens 720 Quadratmetern haben. Das teilte die Stadt jüngst auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion mit. Für den Lebensmittel-Discounter sind mindestens 1100 Quadratmeter vorgesehen, „vorzugsweise jedoch 1460 Quadratmeter Verkaufsfläche“. Zum Vergleich: Der Aldi-Markt in Felsberg hat 922 und der Rewe-Markt 990 Quadratmeter Verkaufsfläche. Der Edeka-Markt in Gensungen hat 1800 Quadratmeter. Bei Rewe und Edeka sind die Getränkemärkte nicht in der Rechnung der Stadt einbezogen.

Die Anfrage der Grünen hatte den Hintergrund, dass die Fraktion annahm, die Regionalplanung des Regierungspräsidiums (RP) in Kassel sehe Begrenzungen für großflächigen Lebensmitteleinzelhandel vor. Dem ist laut der Stadt Felsberg aber gar nicht so: Nach Rücksprache mit dem RP sei die Stadt darüber informiert worden, dass es keine Begrenzungen gibt.

In der Stadtverordnetensitzung im Februar hatte die Grünen-Fraktion als einzige Bedenken gegen das Projekt ausgesprochen. Eine Befürchtung war, dass die bestehenden Lebensmittelmärkte schließen könnten. Alle anderen Fraktionen freuten sich über das Vorhaben. (William Abu El-Qumssan)