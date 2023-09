Dorfbühne Beuern präsentiert „Das gebrochene Eheversprechen“

Teilen

Beuern – Es dauert zwar noch eine Weile, bis sich der Vorhang hebt, aber schon seit Januar probt die Dorfbühne Beuern ein Stück mit dem Titel „Das gebrochene Eheversprechen“, das am Freitag, 29. September, um 19.30 Uhr Premiere im Dorfgemeinschaftshaus feiern soll.

„Suse liebe Suse, was raschelt im Stroh“ singt die junge Katharina zu Beginn des Stückes, gespielt von der achtjährigen Khaya Ritz, die am Bach Gänse hütet, zusammen mit dem jungen Bernhard, gespielt von Felix Günther, sieben Jahre. „Ich habe Angst vor der Vorstellung, ich sitze allein auf einem Hocker und singe“, sagt die junge Schauspielerin.

Das Besondere an dem Stück ist, dass es auf einem wahren Fall aus dem Jahr 1609 basiert, den Drehbuchautorin und Regisseurin Erika Carstensen-Bretheuer aus Gerichtsakten im Marburger Staatsarchiv ausgegraben hat. Über 30 Seiten in Schrift und Sprache des 17. Jahrhunderts recherchierte die Regisseurin.

Katharina Schirmer verklagt ihren Liebhaber Bernhard Wiederholt auf ein gebrochenes Eheversprechen und macht auch noch ihre Schwangerschaft aktenkundig.

Mangels Beweisen wurde Bernhard am 8. Juni 1611 zwar freigesprochen, musste aber den Unterhalt für das Kind übernehmen, weil, wie es im Urteil hieß, beide „öffentliche Hurerei“ getrieben hatten.

Zu allem Überfluss heiratete Bernhard auch nicht Katharina, nachdem er sie mit der Aussicht auf eine saftige Mitgift ins Bett bekommen hatte, sondern Elisabeth Drischmann von der Sundmühle. Die beiden wohnten offenbar in Felsberg, denn dort wurden in den Jahren 1614, 1617 und 1619 Kinder des Ehepaares getauft.

Mit Leidenschaft und Spielfreude bringt das Ensemble in Beuern die Geschichte bei seinen wöchentlichen Proben auf die Bretter des Dorfgemeinschaftshauses. Von Birgit Riese wurden vier unterschiedlich selbstentworfene und gemalte Bühnenbilder erstellt und die Kostüme von Waltraud Kördel. Bei den Kostümen orientierte sich das Ensemble an historischen Vorbildern.

Schon einmal, am 3. Juli 2009, wurde dieses Werk anlässlich der 800-Jahrfeier von Beuern, aufgeführt. Jetzt wurde es aktualisiert.

Nach dem Erfolg des Stücks beschloss die Gruppe, die Geschichten mit historischem Bezug zu Beuern aufzuspüren und daraus Drehbücher für Theaterstücke zu entwickeln. Mittlerweile hat die Dorfbühne in 14 Jahren vier Stücke auf die Bühne gebracht.

Jetzt also erfolgt eine aktualisierte Fassung mit 16 Schauspielern im Alter zwischen sieben und 76 Jahren. Alle stammen aus dem 200-Seelen-Ort Beuern.

Regisseurin Erika Carstensen-Bretheuer sagt: „Für das Theaterstück mussten wir nur noch die Informationen aus den Gerichtsakten und die historischen Gegebenheiten zusammenfügen, mit etwas Fantasie ausschmücken und mit Spielfreude auf die Bühne bringen“. (Hanne Braun)

Die Termine

Premiere ist am Freitag, 29. September, um 19.30 Uhr, weitere Termine sind am Samstag, 30. September, um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 1. Oktober, um 14.30 Uhr. Einlass ist jeweils 30 Minuten vorher. Der Eintritt ist frei, Spenden ist möglich. Die Karten sind ab dem 1. September bei Christa Singer, Telefon 0 56 62/56 39, und bei Foto und Buch in Gensungen erhältlich.