Einkaufen und gewinnen: Felsberger Gewerbeverein startet Aktion, um lokale Händler zu stärken

Kassenbon in die Losbox: Mit Rechnungen von Felsberger Geschäften und Handwerksbetrieben kann man am Gewinnspiel des Gewerbevereins teilnehmen. Unser Foto zeigt Hans-Ulrich Winzenburg, Vorstandsmitglied im Gewerbeverein, mit Mitarbeiterin Kirsten Neuhaus-Saur. Foto: Judith Féaux de Lacroix

Felsberg. Der Felsberger Gewerbeverein „Die Partner“ will die Menschen in der Drei-Burgen-Stadt motivieren, im lokalen Einzelhandel einzukaufen. Dazu starten die Gewerbetreibenden im Oktober eine Gewinnspiel-Aktion unter dem Motto „Ihr Einkauf ist uns 1000 Euro wert“.

Alle Kassenbons von Einkäufen im lokalen Einzelhandel – ob Supermarkt, Apotheke, Bekleidungsgeschäft oder Buchladen – können Kunden in der Zeit vom 1. bis 31. Oktober in eine der Losboxen werfen.

„Aber auch Rechnungen von Handwerksbetrieben, die im Gewerbeverein Mitglied sind, können eingereicht werden“, sagt Hans-Ulrich Winzenburg, der in Felsberg einen Elektro-Fachhandel betreibt und Vorstandsmitglied des Gewerbevereins ist. Eine mehrfache Teilnahme am Gewinnspiel ist möglich: Wer will, kann jeden Tag einen Kassenbon oder eine Rechnung in die Losbox werfen und so seine Gewinnchancen erhöhen. Knapp 30 Losboxen werden in Felsberger Ladengeschäften sowie in den Filialen von VR-Bank und Kreissparkasse aufgestellt.

Am Ende wird per Los entschieden, welche Kunden gewinnen: Ihnen wird das Geld, das sie für den Einkauf ausgegeben haben – bis zu einer Summe von 50 Euro – in Form eines Gutscheins zurückerstattet. Dieser Gutschein kann dann wiederum bei allen Betrieben eingelöst werden, die Mitglied im Felsberger Gewerbeverein sind. Insgesamt werden Gutscheine mit einem Gesamtwert von 1000 Euro verteilt. Zuletzt fand diese Aktion im Jahr 2013 statt. In diesem Jahr gibt es eine Neuauflage – „als Dankeschön an unsere Kunden“, sagt Winzenburg. Da der Gewerbeverein in diesem Jahr keinen Lichtermarkt ausrichtet, wolle man sich auf diese Weise den Menschen ins Gedächtnis rufen, erklärt Winzenburg. Alle Mitgliedsbetriebe des Gewerbevereins stehen auf der Internetseite www.die-partner-felsberg.de