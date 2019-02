Enkeltrick: 81-Jähriger aus Felsberg zahlt 10.000 Euro

Enkeltrick in Felsberg: Ein 81-Jähriger zahlte 10000 Euro an seine angebliche Verwandte.

Ein Rentner aus Felsberg wurde Opfer von Betrügern: Er fiel auf den sogenannten Enkeltrick herein, bei dem Gauner eine Notsituation angeblicher Verwandter vorgaukeln. Der 81-Jährige zahlte 10.000 Euro – das Geld ist verloren.

Wie die Polizei berichtet, hatte am vorigen Freitag eine unbekannte Frau bei dem 81-Jährigen angerufen, die sich am Telefon als dessen Enkelin ausgab. Sie berichtete, dass sie für den Kauf einer Eigentumswohnung noch dringend 10.000 Euro benötigen würde. Daraufhin besorgte der Mann nach Angaben der Polizei das Geld bei seiner Bank und übergab es an seiner Haustür der angeblichen Freundin seiner angeblichen Enkelin.

Der Rentner konnte die „Freundin“ wie folgt beschreiben: 1,60 Meter groß, dunkle Haare bekleidet mit dunklem Mantel.

Die Polizei rät zu großem Misstrauen, wenn sich Anrufer nicht selbst mit ihrem Namen am Telefon melden. Man sollte keinesfalls raten, wer anruft, sondern stets den Anrufer dazu auffordern, seinen Namen selbst zu nennen.

Vor allem gelte es sehr skeptisch zu sein, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die der Angerufene als solche gar nicht erkennen kann. Außerdem: Man sollte niemals Details zu Vermögenswerten machen und schon gar nicht Geld an der Haustür an Fremde übergeben, rät die Polizei.