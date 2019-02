Brand in Fachwerkhaus in Gensungen – eine Person leicht verletzt

Tiere konnten gerettet werden

In einer Wohnung in Gensungen ist am späten Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, die Brandursache ist noch unklar, berichtet die Polizei.