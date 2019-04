Einbrecher steigen in Felsberger Kitas und Schule ein

Tür bei Einbruch beschädigt: Unbekannte sind unter anderem in die Kita Rappelkiste in Gensungen eingestiegen. Erzieherin Isabella Möller ärgert sich über die Beschädigungen.

Felsberg. Einbrecher sind zwischen vergangenem Montag und Mittwoch in drei Kindertagesstätten und eine Schule in Felsberg eingestiegen. Sie hinterließen 9000 Euro Schaden.

Die Polizei vermutet, dass es sich um dieselben Täter handelt. Laut Polizei hebelten die Unbekannten in der Nacht zu Dienstag ein Fenster einer Kindertagesstätte an der Unteren Birkenallee in Felsberg auf und gelangten so in den Innenraum. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und brachen eine verschlossene Tür auf. Sie entwendeten eine Geldkassette. Die Täter verursachten einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

In derselben Nacht sind unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in Neuenbrunslar an der Straße In den Fronwiesen eingebrochen. Die Täter hebelten laut Polizei eine Notausgangstür auf, um in das Gebäude zu gelangen.

Anschließend brachen sie in einem Büro einen Stahlschrank auf und entwendeten Geld in unbekannter Höhe. Die Einbrecher richteten einen Schaden in Höhe von 1500 Euro an.

Ebenfalls in dieser Nacht ereignete sich ein Einbruch im Kindergarten Rappelkiste in Gensungen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und schlugen es ein, um in das Gebäude zu kommen. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen und richteten Schaden an mehreren Türen an. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5000 Euro.

In der darauffolgenden Nacht stiegen vermutlich dieselben Täter auch in die Drei-Burgen-Schule in Felsberg ein.

Auf bisher unbekannte Weise verschafften sich die Einbrecher Zutritt durch den Haupteingang der Schule. Sie brachen die Tür des Sekretariates auf und durchsuchten mehrere Räume, darunter auch das Lehrerzimmer, und mehrere Schränke. Aus einem Schreibtisch wurde Kleingeld entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Hinweise: Polizei in Melsungen, Tel. 05661/70890