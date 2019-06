Friedhofsgebühren in Felsberg erhöht - Baumgräber werden zugelassen

Felsberg. Die Friedhofsgebühren in Felsberg werden erhöht. Es gebe keine andere Möglichkeit, denn das Defizit im Haushalt müsse ausgeglichen werden, sagt Bürgermeister Steinmetz.

Das beschlossen die Stadtverordneten während ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstagabend einstimmig.

Die Friedhofssatzung wurde das letzte Mal im Jahr 2009 geändert. „Seither hat es gesetzliche Änderungen gegeben“, erklärt Felsbergs Bürgermeister Volker Steinmetz gegenüber der HNA. Die Stadt habe daher keine andere Möglichkeit, als die Gebühren moderat zu erhöhen, um das Defizit im Haushalt ausgleichen zu können, sagt er. „Der Großteil der Kosten wird bislang über Steuereinnahmen ausgeglichen“, erklärt Steinmetz. Das müsse sich ändern — die Kosten für ein Grab müssen durch Gebühren deckend sein, sagt Steinmetz. An der Nutzungsdauer werde sich aber nichts ändern. Mit der ersten Beisetzung erwerben die Angehörigen weiterhin über einen Zeitraum von 30 Jahren dann das Nutzungsrecht am Grab.

Die Gebühr für ein Urnenrasengrab steigt von 500 auf 600 Euro. Ein Doppelrasenerdgrab verteuert sich um 300 Euro auf 3000 Euro und ein Einzelrasenerdgrab wird künftig 1500 Euro kosten. Die Gebühr für ein Reihengrab belaufen sich nach dem Beschluss auf 450 Euro.

Steinmetz erklärte, dass die Gebühren in Felsberg im Vergleich zu umliegenden Kommunen noch überschaubar seien. „Es handelt sich um eine verträgliche Erhöhung.“ Zum Vergleich: Ein Doppelgrab kostet in Schwalmstadt 3270 Euro. In Homberg liegen die Kosten für ein Einzelrasenerdgrab bei 1620 Euro. In Melsungen kostet ein Einzelrasenerdgrab für eine 40-jährige Ruhezeit 1200 Euro.

Angebot von Baumgräbern im Gespräch

Auf den Friedhöfen in Felsberg und den Ortsteilen sollen künftig auch Baumgräber angeboten werden. „Das ist notwendig, um die Bestattungskultur weiterentwickeln zu können“, erklärt Steinmetz.

Der Bedarf für alle Felsberger Friedhöfe sei gegeben. Den Angehörigen könne somit ortsnah eine Alternative zum Friedwald geboten werden. Noch stehe nicht fest, ob für die Baumgräber alte Bäume genutzt oder neue Bäume gepflanzt werden sollen. Auch stehe nicht endgültig fest, ob ein Baum für eine einzelne Person oder ein sogenannter Gemeinschaftsbaum erworben werden kann. Die Kosten für ein Baumgrab liegen in Felsberg bei 600 Euro. Eine Baumgrabstätte kostet in Melsungen 300 Euro.

Ein Baumgrab wird in der Regel für eine relativ lange Ruhezeit genutzt. Diese kann bis zu 100 Jahre betragen. Die Ruhezeit für Sarggräber auf einem Friedhof liegt meist bei 30 Jahren.