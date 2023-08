Felsberg könnte Sitz des Deutsch-Israelischen Jugendwerks in Hessen werden

Von: Manfred Schaake

Die Synagoge in Felsberg. © Manfred Schaake

Felsberg könnte Sitz des Deutsch-Israelischen Jugendwerks und eines Instituts für Landjudentum werden. Die Vorschläge sind vom Vorsitzenden des Vereins zur Rettung der Synagoge.

Felsberg – Die Stadt Felsberg könnte Sitz des Deutsch-Israelischen Jugendwerks sowie eines geplanten Instituts für Landjudentum in Hessen werden. Diesen Vorschlag will jetzt der Kreisverband Schwalm-Eder von Bündnis 90/Die Grünen unterstützen. Das erklärte der Melsunger Direktkandidat zur Landtagswahl, Christoph Sippel (Melsungen), gegenüber der HNA.

Die Vorschläge zum Thema Landjudentum und Jugendwerk hatte der Vorsitzende des Vereins zur Rettung der Synagoge, Christopher Willing, im Dezember 2022 in Felsberg der hessischen Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn, unterbreitet. Dorn ist inzwischen Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl. Das Thema Felsberg war jüngst am Rande des Dorn-Besuchs in Melsungen – die HNA berichtete – angesprochen worden.

„Ich halte das für realisierbar und werde mich darum kümmern“, hatte die Ministerin im Dezember in der Synagoge erklärt. „Eine unglaublich lohnende Idee“, hatte sie Willings Initiative kommentiert.

Das Thema „Jüdisches Leben“ sei inzwischen in das Wahlprogramm aufgenommen worden, erklärte Christoph Sippel. Darin heiße es unter anderem: „Jüdinnen und Juden sind in Hessen zu Hause. Wir wollen dazu beitragen, dass jüdisches Leben in Sicherheit und Vielfalt möglich ist, dass Jüdinnen/Juden sich frei entfalten, ihre ethno-religiöse Identität und Kultur ungestört ausüben können und ihre Stimmen gehört werden. Jüdische Gemeinden in Hessen unterstützen wir weiterhin.“

„Besonders einsetzen“ wollen sich die Grünen für das jüdische Landleben mit seinen kleinen Gemeinden und alten Synagogen, beispielsweise durch eine Bündelung der Erforschung und Vermittlung der Geschichte des Landjudentums.

Und genau da stellt Sippel einen Bezug zu Felsberg her: „Jüdisches Leben war in Nordhessen und besonders auch bei uns im Kreis immer präsent. Es ist wichtig, dass wir jüdische Einrichtungen, wie beispielsweise die Synagoge in Felsberg, oder die jüdischen Friedhöfe weiter stärken.“

Orte wie Felsberg seien Ausdruck dafür, wie vielfältig die Religionen im Schwalm-Eder-Kreis präsent sind, sagt Sippel. Man prüfe analog zum Bayerischen Feiertagsgesetz, jüdische Feiertage zu schützen. Das grundsätzlich garantierte Recht auf Religionsausübung müsse für Juden uneingeschränkt gelten. (Manfred Schaake)