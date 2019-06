Felsberger Projekt Mint Fresh fördert Interesse an Naturwissenschaften

Stellen eine LED-Lampe her: von links Linus Emde (13) und Leah Kneipp (13) aus der Jahrgangsstufe sieben von der Drei-Burgen-Schule haben zum ersten Mal an Mint Fresh teilgenommen.

Felsberg. Das Interesse an einer Ausbildung oder einem Studium im Mint-Bereich ist bei Schulabgängern gering. Mit dem Projekt Mint Fresh soll sich das ändern.

Dass das Interesse gering ist, bestätigt auch Jutta Inauen von der Jugendwerkstatt in Felsberg. Um Haupt- und Realschüler für diese Bereiche zu gewinnen, hatte die Jugendwerkstatt 2016 ein neues Projekt zur Berufsorientierung eingeführt: Mint Fresh. Das Projekt entwickelte Jutta Inauen. Nun soll das Programm, an dem sich bereits acht Schulen aus dem Schwalm-Eder-Kreis beteiligen, landesweit ausgeschrieben werden.

„Das ist ein großer Erfolg für uns“, sagt Jutta Inauen. 330 Schüler haben das Angebot im Schwalm-Eder-Kreis bereits in Anspruch genommen. Ziel der Ausschreibung ist die Ausweitung des bestehenden Konzepts auf weitere Regionen im ländlichen Raum in Hessen, erklärt Inauen. Die neuen Projekte sollen sich an den Erfahrungen aus den Schulen im Schwalm-Eder-Kreis orientieren.

Schwerpunkt auf Berufsorientierung

Der Mint-Unterricht ist für Schüler nicht verpflichtend. „Die Stunden finden einmal wöchentlich nachmittags statt und konzentrieren sich auf die Berufsorientierung in den Bereichen IT, Elektronik und Bio/Chemie“, sagt Inauen. „Die Teilnehmer lernen, wie Mint im Alltag und im Beruf funktioniert, indem sie Experimente erforschen.“ Lea Reisse (13) und Felix Greiner (14) haben zum ersten Mal an Mint Fresh teilgenommen – und damit auch den freiwilligen Nachmittagsunterricht in Kauf genommen. Beide bereuen es nicht. „Mir hat es viel gebracht. Meine Vorliebe für Bio und Chemie werde ich bei meiner Berufswahl berücksichtigen“, sagt Lea Reisse. Insbesondere der Praxisanteil sei für sie hilfreich gewesen. „Die Beispiele haben mir gezeigt, wie interessant Biologie eigentlich sein kann“, sagt sie.

+ Sezieren die DNA einer Paprika: von links Felix Greiner (14) und Lea Reisse (13) von der Drei-Burgen-Schule Felsberg haben an dem Programm Mint Fresh der Felsberger Jugendwerkstatt teilgenommen. © Linett Hanert

Ein Beispiel: Um den Schülern das Experimentieren schmackhaft zu machen, werden berufsbezogene Fälle herangezogen. Eine Aufgabe lautete, dass sie wie bei der Kriminalpolizei einen Täter anhand der DNA-Spur identifizieren müssen. Also müssen sie die DNA aus einem Zellkern holen. „Das haben wir mit einer Paprika geübt“, erklärt Felix Greiner. Nachdem sie die grüne Paprika sezierten, mussten sie diese mit kaltem Spiritus vermischen. „Danach konnten wir den DNA-Strang im Reagenzglas bestaunen“, sagt er.

Genauso praxisorientiert sind auch die Versuche in den Bereichen IT und Elektronik. Linus Emde (13) und Leah Kneipp (13) mussten beispielsweise eine LED-Lampe selbst herstellen. „Dafür mussten wir Kabel löten“, sagt Linus Emde. Für ihn steht jetzt fest, dass er mal Techniker werden oder Ingenieurwesen studieren möchte. Einen Subwoofer hat der 13-Jährige bereits selbst gebaut, erzählt er.

Ab dem nächsten Schuljahr soll zusätzlich zur Arbeit mit den Schülern die Elternarbeit verstärkt und akkreditierte Lehrerfortbildungen zur Berufsorientierung in Mint entwickelt werden, erklärt Inauen. Das Projekt wird gefördert mit Geld des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, der Europäischen Union und der Bundesagentur für Arbeit.

Acht Schulen sind schon dabei

Anne-Frank-Schule Fritzlar, Drei-Burgen-Schule Felsberg, Erich-Kästner-Schule Homberg (Efze), Georg-August-Zinn-Schule Gudensberg, Gustav-Heinemann-Schule Borken, Gesamtschule Melsungen, Hermann-Schafft-Schule Homberg, Ohetalschule Frielendorf-Verna.