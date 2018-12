Felsberg-Rhünda: Kamin in Hütte brannte

Rhünda. Auf 10 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Samstag bei einem Brand in Rhünda entstanden ist. Verletzt wurde niemand.

Drei Männer hatten Holz in einem Kamin in einer großen Gartenhütte auf einem Grundstück in Rhünda angezündet, um einen gemütlichen Abend in der Hütte zu verbringen. Gegen 18.45 Uhr bemerkten sie plötzlich, dass aus dem mit Kupferplatten verkleideten Rauchabzug und der mit Holz vertäfelten Decke starker Rauch drang. Mit einem Gartenschlauch versuchten der Hausbesitzer und seine beiden Bekannten, das Feuer zu löschen. Allerdings kamen sie nicht an den Brandherd heran.

Dieser befand sich hinter der Verkleidung und in der Isolierung unter dem Dach. Sie alarmierten daher um 19 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Rhünda. Als diese wenige Minuten nach dem Alarm an der Brandstelle eintraf, kam dichter Rauch aus dem Dach der Hütte und auch im Gebäude sowie einem angebauten Unterstellraum war alles total verraucht. Die Feuerwehrleute öffneten einen Teil der Kupferverkleidung. Um aber an alle Glutnester in der Verkleidung und auch in der Isolierung unter dem Dach zu kommen, mussten sowohl die gesamte Verkleidung des Rauchabzugs, Teile der Deckenvertäfelung und auch die Dachhaut am Schornstein geöffnet werden. Mit der Wärmebildkamera wurden weitere Glutnester in der Decke entdeckt. Wegen der starken Rauchentwicklung konnte ein Trupp nur unter Atemschutz eingesetzt werden. Insgesamt waren 15 Einsatzkräfte aus Rhünda unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Dippel im Einsatz. Es wurde noch ein Kamerad der Kernstadtwehr mit der Wärmebildkamera an die Einsatzstelle geholt. Der Einsatz war gegen 21 Uhr beendet.