Felsberg: Zwei Katzen in Müllsack unter einer Brücke entsorgt

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Die beiden Kater Asterix und Obelix wurden in einer Mülltüte in Altenbrunslar gefunden. © Tierheim Beuern

Das Tierheim Beuern berichtet von einem erschreckenden Trend: Immer mehr Tiere werden einfach entsorgt.

Beuern – Es passiert immer häufiger, dass Tiere einfach „weggeworfen“ werden. Das berichtet das Tierheim Beuern. Hunde würden einfach irgendwo angebunden und zurückgelassen, Katzen unterwegs aus dem Auto geworfen oder in Kartons oder Tüten irgendwo abgestellt. Das sind die erschreckenden Beispiele, die das Tierheim nennt.

Der jüngste Fall sind zwei Katzenjunge, die vergangenen Monat „einfach in einer Mülltüte entsorgt wurden“, wie das Tierheim mitteilt. Eine Autofahrerin hatte die beiden jungen Katzen bei ihrer kurzen Rast an der Unterführung in Altenbrunslar gefunden. „Sie hörte ein zaghaftes Maunzen und ging dem nach. Schließlich fand sie zwei verängstigte Katzenjunge in einer grauen Mülltüte.“

Kurzerhand hat die Frau einen Transportkäfig organisiert und die Kitten ins Tierheim Beuern gebracht. „Äußerlich wirkten sie gesund und gut ernährt“, lautete die Ersteinschätzung. Sie wurden Asterix und Obelix getauft. Die beiden Jung-Kater waren beim Fund ungefähr 12 bis 13 Wochen alt. Das Tierheim beschreibt sie als freundlich und zutraulich.

Tierheim: „Tierhalter sind an der Grenze“

Das ließ auf Wohnungshaltung und menschliche Kontakte schließen. Wenn die Autofahrerin die beiden Kitten nicht gefunden hätte, wären sie vermutlich in der Hitze der vergangenen Wochen erstickt. „Wir wissen, dass einige Tierhalter momentan an ihre Grenzen kommen“, heißt es vom Tierheim. Durch gestiegene Unterhalts- und Lebenskosten und die zusätzliche Erhöhung der Gebührenordnung der Tierärzte würden Tierhaltern einige Steine in den Weg gelegt werden. Aber ein Wegwerfen der Tiere könne nicht die Lösung sein.

Der Appell der Tierheim-Mitarbeiter lautet: Wer seinem Tier nicht mehr gerecht werden kann, soll es weder aussetzen, verschenken, noch über das Internet verkaufen.

Betroffene Menschen sollen sich an das Tierheim wenden. „Vernachlässigen und Aussetzen sind keine Optionen“. Wie Christine Knaust vom Tierheim sagt, sind die Kater jetzt vermittlungsfähig. „Vorausgesetzt, die Besitzer melden sich nicht. Und das ist bei diesen Umständen nicht zu erwarten“, sagt Kaust. (William Abu El-Qumssan)

Kontakt: Tierheim Beuern täglich von 14 bis 16 Uhr unter Tel. 0 56 62/64 82, E-Mail an info@tierheim-beuern.com oder unter tierheim-beuern.com