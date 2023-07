Felsberger Jugendwerkstatt ermöglicht zweite Chance für Schulabbrecher

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Die zwei Freundinnen Morsal Walizadah (links) und Kiara Müller haben ihren Hauptschulabschluss im Projekt „Produktionsschule“ der Jugendwerkstatt Felsberg gemacht. Unser Bild entstand während der Kreativwoche, bei der die beiden im Mal-Workshop dabei sind. © William Abu El-Qumssan

Zwei Absolventinnen berichten, wie sich ihr Leben an der Jugendwerkstatt Felsberg verändert hat. Sie konnten dort ihren Hauptschulabschluss nachholen.

Felsberg – Für Kiara Müller (17) und Morsal Walizadah (18) war der Weg zum Hauptschulabschluss kein leichter. Doch in der Jugendwerkstatt (Juwesta) Felsberg im Rahmen des Projekts „Produktionsschule“ haben sie es geschafft.

Kurz vor der Zeugnisvergabe am Donnerstag lassen die zwei die für sie lebensverändernde Zeit in der Juwesta Revue passieren.

„Ich hatte früher durch Mobbing viel mit Panikattacken und Angstzuständen zu kämpfen“, berichtet Kiara, die im Frielendorfer Ortsteil Großropperhausen wohnt. So war es ihr nicht möglich, einen Schulabschluss zu machen. Doch die Gemeinschaft in der Felsberger Juwesta habe ihr den Rücken gestärkt. „Das eine Jahr hier hat mich sehr weitergebracht“, sagt die 17-Jährige.

In der Zeit in Felsberg sind Morsal und Kiara gute Freundinnen geworden. Morsal ist seit zwei Jahren in der Juwesta und seit sieben Jahren in Deutschland. „Mit der Schule hat es nicht so gut geklappt für mich. Ich hatte Angst, dass sich Mitschüler über mich lustig machen, weil ich nicht so gut Deutsch spreche. Obwohl das gar nicht so wirklich vorgekommen ist, habe ich mich vor der Schule gedrückt“, sagt sie offen im Gespräch mit unserer Zeitung. Die 18-Jährige wohnte früher im Schwalm-Eder-Kreis, mittlerweile in Fuldatal-Simmershausen (Kreis Kassel).

18 Absolventen werden verabschiedet Derzeit läuft in der Jugendwerkstatt Felsberg die Kreativwoche unter dem Motto „Erde gut, alles gut“. Diese endet am Donnerstag, 27. Juli, mit der Präsentation der Jugendlichen. Wie Olaf Rossmann vom Leitungsteam der Jugendwerkstatt mitteilt, finden die Präsentationen von 11 bis 13 Uhr öffentlich in der Jugendwerkstatt, Sälzerstraße 3a, statt. Im Anschluss, bereits um 13.30 Uhr, bekommen die 18 Absolventen des Projekts „Produktionsschule“ in der Jugendwerkstatt ihre Zeugnisse überreicht.

So hat sich Morsal immer häufiger vor der Schule gedrückt. Das war auch während ihrer Zeit in der Juwesta immer wieder ein Thema, gibt sie zu. „Ich habe nicht wirklich daran geglaubt, dass ich es schaffe.“ Doch die Lehrer und anderen Teilnehmer der Produktionsschule hätten sie immer wieder motiviert, weiter zu machen.

In solchen Fällen gibt es nicht den einen Weg oder die eine Lösung, sagt Sonja Padalsky, die an der Juwesta Deutsch und Deutsch als Zweitsprache unterrichtet. Auf jeden Teilnehmer werde ganz unterschiedlich zugegangen. „Eine gute Idee ist natürlich immer, dass wir anrufen und fragen, was los ist“, sagt Padalsky. Auch Elterngespräche und Hausbesuche können ein Mittel sein. „Der sozialpädagogische Anteil der Arbeit ist auf jeden Fall groß.“

Absolventinnen haben schon Pläne für die Zukunft

Ihre Projektpräsentationen, die zum Erlangen des Abschlusses nötig sind, haben Kiara und Morsal mit einer 1 abgeschlossen, berichtet Padalsky stolz. Kiara hatte die Vielseitigkeit des Tieres Farb-Ratte präsentiert, Morsal die Facetten des japanischen Zeichentrickformats Anime. Am Donnerstag bekommen sie ihre Zeugnisse, zusammen mit 16 weiteren Absolventen. 20 Teilnehmer haben die Förderkurse für die Abschlüsse besucht.

Pläne für die Zukunft haben Kiara und Morsal beide schon. „Ich möchte Erzieherin werden“, sagt Kiara. Dazu muss sie allerdings noch ein paar Hürden nehmen, denn die Ausbildung zur Erzieherin ist erst mit einem Realschulabschluss möglich. Doch die 17-Jährige wirkt fest entschlossen, sich mit einer zusätzlichen Ausbildung die Mittlere Reife anerkennen zu lassen.

Morsal hingegen möchte pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte werden. „Ich habe in Fritzlar und Kassel Praktika in Apotheken gemacht“, sagt sie begeistert. Plan B wäre für die 18-Jährige ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).

Viel Lob für Gemeinschaft in der Felsberger Jugendwerkstatt

Zwar mit Stolz, aber auch mit einem weinenden Auge schauen die Freundinnen auf die Zeugnisvergabe. Sie werden die Gemeinschaft in der Juwesta sehr vermissen, sind sich die zwei einig. „Es war die schönste Zeit, die ich je hatte“, fasst Morsal zusammen. Und Kiara sagt: „Der Tagesablauf mit den Menschen hier wird mir sehr fehlen. Das geht mir schon nah.“

Einen Abschied von jetzt auf gleich von der Juwesta wird es aber nicht geben, gibt Leiter Olaf Rossmann Entwarnung: „Für den Übergang in beispielsweise Ausbildungen gibt es von uns auch immer eine Nachbetreuungsphase.“ Und falls es nicht direkt mit einer Ausbildung klappt, können die Teilnehmer durch die Angebote der Juweta auch weiter praktische Erfahrungen sammeln.

„Am Ende kommt es natürlich auch auf die Teilnehmer an, was sie daraus machen“, sagt Rossmann. Morsal und Kiara hätten ihre Chance auf jeden Fall genutzt, sagt er abschließend. (William Abu El-Qumssan)