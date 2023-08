Felsberger veröffentlicht Lied über Sündenböcke in der Politik

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Im Tonstudio im Keller seines Hauses spielt der Felsberger Klaus Pfaff seine Ideen ein. © William Abu El-Qumssan

Klaus Pfaff aus Felsberg hat vor Kurzem eine neue Single veröffentlicht. Mit den Liedern will er zum ersten Mal öffentlich in Felsberg auftreten.

Felsberg – Der Felsberger Klaus Pfaff beschreibt seine Musik vor allem als melancholisch und nachdenklich. Doch ab und an entstehen in seinem Musikprojekt „Die Klaus Verschwörung“ auch mal tanzbare, fröhlichere Lieder.

Seine neue Doppel-Single, die vor Kurzem veröffentlicht wurde, bringt beide Facetten des Musikers mit. Eines der beiden Lieder dreht sich ganz lokal um die Politik in der Drei-Burgen-Stadt.

Pfaffs Musik kommt aus dem Genre „Singer/Songwriter“ – mit einen Mix aus mal melodischer mal nachdenklicher Pop-Musik. „Ich versuche, in den Texten immer Ernsthaftes und Humor zu verbinden“, sagt der Musiker, der hauptberuflich mit seinem Waberner Unternehmen in der Molkereibranche tätig ist. Die Texte schreibt er selbst. Zum Einspielen der Lieder wirken immer wieder andere Musiker-Kollegen mit.

Lied über Felsberger Politiker

Das neue Lied „Sündenbock“ dreht sich um die Politik seiner Heimatstadt Felsberg. Auch, wenn das in dem Text nicht direkt deutlich wird. Nach Pfaffs Empfinden würde die Politik in Felsberg von gegenseitigen Schuldzuweisungen dominiert. „Es wird häufig ein Sündenbock gesucht, anstatt nach Lösungen zu suchen“, bemängelt Pfaff.

In dem Lied verurteilt er das Konzept des Sündenbocks, dass es schon seit vielen Tausend Jahren gibt. „Das hat noch nie jemandem geholfen“, sagt er. Häufig treffe es in den Kommunen Bürgermeister, was Pfaff nicht unbedingt gerechtfertigt findet.

Eigene Musik macht Pfaff seit 2015, vorher hatte er in Bands mitgespielt. Als eine Art Mentor bezeichnet er den Körler Stefan Metz, Teil des Duos Metzomax. Der gelernte Pädagoge sei super im Erklären. „Und ich lerne immer noch“, sagt Pfaff.

Metz spielte für den fröhlichen zweiten Song, „Solo Una Risa“, die Gitarre ein. In dem Lied – zu deutsch: „Nur ein Lachen“ – geht es darum, wie viel ein sympathisches Lachen verändern kann.

Cover der neuen Doppel-Single. © Klaus Pfaff

Für das Lied fand kürzlich ein Videodreh auf und in der Felsburg statt. „Eine tolle Location“, sagt Pfaff. Das wechselhafte Wetter von Regen und Sturm bis Sonnenschein habe für das gewisse Etwas gesorgt.

Das Video soll voraussichtlich Ende August auf der Internetplattform Youtube veröffentlicht werden.

Die neuen Songs sind nur im Internet zu hören, „CDs als Tonträger sind aus der Mode“, findet Pfaff, und zeigt dabei auf sein im Januar erschienenes Album „Klauszeit“. „Das wird wohl das letzte dieser Art sein“, sagt der 61-Jährige. Er plant, nur noch Singles zum Streamen zu veröffentlichen.

Auch das Hörverhalten sei nun völlig anders. „Lange Songs funktionieren nicht mehr. Alles, was über drei Minuten lang ist, würden viele nicht mehr hören wollen. „Alle Akkorde waren schon mal da, vieles kennen die Leute schon.“

Premiere beim Felsberger Weinfest

Das Weinfest in Felsberg, veranstaltet von der Vereinsgemeinschaft, soll am Freitag und Samstag, 8. und 9. September stattfinden. Veranstaltungsort ist der Rhododendron-Garten. Am Freitag wird Pfaff auftreten – eine Premiere für ihn. „Öffentlich bin ich in Felsberg noch nie aufgetreten“, sagt er. Bislang war er nur bei privaten Feiern aufgetreten. Außerdem spielt er gern im Café Hahn in Fritzlar.

Für seinen Auftritt auf dem Weinfest verspricht Pfaff, die etwas flotteren Songs aus seiner Diskografie auszupacken. „Die tief melancholischen Stücke lasse ich da lieber weg. Bei einem Weinfest will ja niemand weinen“, sagt Pfaff und lacht. Etwa zehn Songs wird er ab 20 Uhr präsentieren.

Die Musik von Klaus Pfaffs Musikprojekt „Die Klaus Verschwörung“ gibt es bei den Streaming-Dienstag Spotify und Apple-Music sowie auf Youtube. (William Abu El-Qumssan)