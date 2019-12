Felsbergerin verfasst E-Books über Tod, nervige Nachbarn und  Tabuthemen

Im Schreiben hat Julie Janson aus Felsberg nicht nur Trost, sondern auch ihre wahre Leidenschaft gefunden.

Die kleine, quirlige Frau aus Felsberg schreibt seit einigen Jahren unter ihrem Pseudonym Julie Janson E-Books über heikle Themen wie den Tod, nervige Nachbarn und BDMS (Liebesspiele mit Gewalt). Ihren richtigen Namen möchte die Felsbergerin auch nicht in der Zeitung lesen.

Das hat einen Grund: Sie begann mit dem Schreiben aus einem traurigen Grund: Die 53-jährige Felsbergerin musste vor sieben Jahren den schmerzhaften Tod ihres Sohnes verkraften. Er starb an den Folgen seines Drogenkonsums.

Felsbergerin verarbeitet Tod ihres Sohnes

Es sei ein zäher Kampf gewesen, der sechs Jahre dauerte, erzählt sie mit leiser Stimme. Der Tod ihres Sohnes war dann der Anlass, ihr erstes Buch zu schreiben. „Es hat mit bei der Trauerbewältigung geholfen, sagt die 53-Jährige mit gebrochener Stimme. Ihr kommen die Tränen, als sie über den Verlust ihres Sohnes spricht.

Der Schmerz ist ihr anzusehen. Bereits 2013 veröffentlichte sie das E-Book „GBL – der schleichende Tod“. Bis heute möchte die Autorin anonym bleiben. „Auf der Straße möchte ich nicht darauf angesprochen werden“, sagt sie, die von ihren Nachbarn hingegen als aufgeschlossene und fröhliche Frau empfunden wird.

GBL ist eine farblose Flüssigkeit und wird als Lösungs- und Reinigungsmittel verkauft. Der Konsum von GBL oder GHB ist mit erheblichen gesundheitlichen Risiken verbunden. Es wirkt wie K.O.-Tropfen und zerfrisst den Körper innerlich.

Drogen trieben Sohn der Felsbergerin in den Tod

„Es ist unfassbar, dass man das Zeug legal über das Internet erwerben kann“, sagt sie verärgert. In der Öffentlichkeit werde zu wenig über die Gefahr, die von GBL ausgeht, gesprochen, erklärt sie. GBL wird unter anderem auch als Maschinenreiniger vertrieben.

Ein Freund ihres Sohnes habe es legal über das Internet erwerben können – in Kanisterflaschen, sagt sie. Von den Behörden habe sich Julie Janson damals im Stich gelassen gefühlt. Ihnen seien die Hände gebunden gewesen. Dennoch kam ihr während des Schreibens der Gedanke, mit der Polizei zusammenzuarbeiten.

„Ich glaube, dass sich auch andere Menschen hilflos in solchen Situationen fühlen“, sagt sie und streicht sich durch ihr langes blondes Haar. Deshalb habe sie auch in Zusammenarbeit mit der Polizei Präventions- und Aufklärungsaspekte in das Buch eingebracht. „Das hat auch gut geklappt“, sagt sie.

Felsbergerin schreibt über Tabuthema BDSM

Das 50 Seiten umfassende E-Book befasst sich mit Fragen wie: Wann ist ein Freund noch ein Freund? Wie weit darf er gehen, ohne den anderen in Gefahr zu bringen? Wie sollen sich Eltern verhalten und was können sie tun?, erklärt sie.

Mit Vollendung des Buches habe sie auch wieder nach vorne blicken können. „Es hat mir wirklich geholfen“, sagt sie, die nach eigenen Aussagen bereits seit ihrer Kindheit großes Interesse an Fotografie und Literatur habe und ihr Leben stets geprägt habe.

Seit der Veröffentlichung ihres ersten E-Books war Julie Janson fleißig. So hat sie weitere E-Books veröffentlicht. Dabei ist die 53-Jährige auch auf ein Tabu-Thema gestoßen, über das sie gerne schreibt.

Nachbarn und ihr Rasenmäh-Wahnsinn

Zwei Bücher, die sich speziell mit dem Bereich BDSM beschäftigen, also Geschlechtsverkehr in Verbindung mit Schmerz, sind so entstanden. „Die unendlichen Facetten und der Einfallsreichtum reizen mich“, erzählt sie. „Als Autorin nehme ich meine Kreativität und die Ideen meist aus dem Alltag“, sagt sie.

Deshalb sind auch ihre Nachbarn nicht verschont geblieben. „Seit 20 Jahren wohne ich auf dem Dorf, dachte, es ist hier schön ruhig“, sagt sie und zeigt von ihrem Balkon aus auf die grünen Wiesen ihrer Nachbarn.

Aber falsch: Die Nachbarn stünden in ständiger Konkurrenz, wer den schönsten und gepflegtesten Rasen hat. „Über den täglichen Rasenmähwahnsinn musste ich mich auslassen“, sagt sie und lacht.