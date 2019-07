Feuerwehr holte Roller aus der Eder

Ein Radfahrer entdeckte am Samstagnachmitttag zwischen Wolfershausen und Ellenberg einen grünen Roller in der Eder. Er alarmierte Polizei und Feuerwehr.

Aktualisiert um 17.48 Uhr: Die Einsatzkräfte aus Wolfershausen, Brunslar, Felsberg und Guxhagen erkundeten die Lage. Eine Bergung des Rollers war nur von der Wasserseite aus möglich. Ein Erreichen des Gefährts von Land aus war nicht möglich. Dann wurde das Guxhagener Boot mit drei Einsatzkräften in die Eder gelassen.

Die Feuerwehrleute sicherten den Roller mit Leinen und zogen ihn dann gemeinsam mit Helfern auf der Brücke und auch weiteren Einsatzkräften am Ufer, die sich mit Wathosen bekleidet hatten, auf eine Wiese am Ufer. Von der Ederbrücke aus wurde die Bergung von vielen Zuschauern und Einsatzkräften, die nicht direkt in das Einsatzgeschehen involviert waren, verfolgt.

Insgesamt waren 32 Feuerwehrleute unter der Leitung von Stv. Stadtbrandinspektor Sven Eckhardt, drei Beamte der Schutzpolizei Melsungen und ein Beamter der Wasserschutzpolizei an der Einsatzstelle.

Die Beamten der Schutzpolizei Melsungen mitteilten, handelt es sich um einen hellgrünen 50er Roller der Marke Kymco, Meteorit. Das Zweirad war noch mit einem gültigen Versicherungskennzeichen versehen. Daran konnten die Beamten der Polizeistation Melsungen den Besitzer feststellen. Von dem Roller wurden Teile entwendet und er wurde unberechtigt benutzt. Vermutlich haben die Täter ihn dann über das Brückengeländer in die Eder geworfen.