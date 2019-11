Heizungsrohr geplatzt: Feuerwehr hilft Mietern in Gensungen

Wasser spritzte aus der Leitung

© Archivfoto: Konstantin Mennecke

Einsatz für die Feuerwehr: In einem Miethaus in der Parkstraße in Gensungen ist am Samstagabend gegen 19 Uhr ein Heizungsrohr geplatzt.