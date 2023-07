Gensungen: Igel überlebt zehn Meter tiefen Sturz in Schornstein

Von: Manfred Schaake

Teilen

Gerettet: Der Igel nach dem Öffnen der Reinigungsklappe des Schornsteins. © Familie Herzog

Ein Igel wurde vermutlich von einem Greifvogel über einem Haus in Gensungen losgelassen. Die Bewohner retteten das Tier, das den Sturz wie durch ein Wunder überlebte.

Gensungen – Ein Igel hat in einem Haus in Gensungen einen Sturz in einem zehn Meter hohen Schornstein überlebt. Die Hauseigentümer retteten ihn, nachdem er sich durch Kratzgeräusche bemerkbar gemacht hatte. Wohlbehalten wurde er in die Freiheit entlassen.

Rainer Herzog (59), seine Frau Sabine (57) und deren Mutter Marie Waurisch (83) sprechen von einem Glücksfall und Zufall. Hätte Marie Waurisch nicht ein Kratzen im Schornstein vernommen und Alarm geschlagen, wäre der Igel wahrscheinlich nicht mehr am Leben.

Auf der Hofterrasse ihres Hauses an der Heiligenbergstraße hatte sie gehört, dass irgendetwas krabbelte und kratzte. Sie dachte zunächst an eine Maus: „Und es hörte sich so an, als ob ein Vogel durch die Dachrinne läuft“, sagt Waurisch.

Glücklich über die Rettung des Igels: Rainer Herzog und seine Frau Sabine (links) mit deren Mutter Marie Waurisch im Garten des Hauses an der Heiligenbergstraße. © Manfred Schaake

„Wer weiß, was Du gehört hast“, reagierte Schwiegersohn Rainer Herzog. Der Energieanlagen-Elektroniker ging sofort mit auf Suche. Man schaute hinter der Werkstatt-Tür nach, inspizierte die Reinigungsklappe der Heizung, dachte wieder an einen Vogel, der sich irgendwo verirrt haben könnte – Fehlanzeige.

Schließlich öffnete man die Reinigungsklappe des alten Schornsteins. Der zehn Meter hohe Kamin ist seit 2006 stillgelegt. Voller Ruß blickte ein Igel seinen Rettern entgegen. Mit Hilfe einer Pappe und mit Handschuhen holte die Familie den Igel, den sie Fritzi „tauften“, aus dem Gefängnis.

Gemeinsam mit seiner Frau, medizinische Fachangestellte in einer Gensunger Arztpraxis, und der Schwiegermutter säuberte Herzog das Tier ganz vorsichtig, versorgte es mit Wasser und setzte ihn ins Gras. Dann ist er im Gebüsch verschwunden.

Rettung aus Schornstein: Igel hätte verdursten können

„Ein Wunder, dass er in dem Schornstein überlebt hat“, sagen die Herzogs, „er wäre sonst verhungert und verdurstet“. Die Familie vermutet, dass ein Rotmilan, der regelmäßig über die Häuser an der Heiligenbergstraße kreist, etwas mit dem Fall zu tun haben könnte. Oder ein Bussard oder ein Falke.

Nicht ausgeschlossen, dass ein solches Tier den Igel erbeutet hatte und ihn verspeisen wollte. Ausgerechnet direkt über dem Schornstein muss der Vogel den Igel wohl verloren, also losgelassen haben.

Ein Vogel, der den Igel fressen wollte, war nach Einschätzung von Bezirksschornsteinfegermeister Thomas Pape der „Täter“ – eventuell eine Eule oder ein Rabenvogel. Möglich sei auch, dass der Vogel den Igel auf der Kante des Schornsteins verzehren wollte, sich das Stacheltier wehrte und in den Schornstein fiel. (Manfred Schaake)