Gensungen: Mann war in Wohnung gestürzt - Feuerwehr bricht Tür auf

Die Feuerwehr Felsberg war in der Nacht im Stadtteil Gensungen gleich zweimal für Hilfeleistungen im Einsatz.

Dank eines aufmerksamen Nachbarn und den Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst, konnte einem gestürzten Mann in seiner Wohnung in Gensungen geholfen werden.

Es war nicht der einzige Einsatz zur Hilfeleistung in der Nacht zu Sonntag für die Feuerwehr Felsberg. Bereits um 1.22 Uhr waren die Einsatzkräfte in die Straße Beuernsche Höhle ausgerückt. Der Rettungsdienst benötigte Tragehilfe bei einem Patienten, der in einem Pflegebett liegt und patientenschonend zum Rettungswagen transportiert werden musste.

Dann kam um 4.49 Uhr der nächste Alarm. In der Königsberger Straße musste in einem Wohnhaus die Haustür notfallmäßig geöffnet werden. Ein Nachbar hatte Hilferufe eines Mannes aus der verschlossenen Wohnung gehört.

Mann war gestürzt und konnte nicht mehr alleine aufstehen

Rettungsdienst und Polizei riefen die Feuerwehr, damit die Tür geöffnet werden konnte. Als die Tür, mit Spezialwerkzeug, geöffnet war, fanden die Rettungskräfte den Mann hinter der Tür liegend. Er war gestürzt und konnte nicht mehr allein aufstehen.

Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte er anschließend vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Feuerwehrleute bauten anschließend einen neuen Schließzylinder in die Tür ein, damit diese wieder verschlossen werden konnte.

Beide nächtlichen Einsätze in Gensungen wurden von Wehrführer Michael Blossey geleitet. An den Einsatzstellen waren jeweils zwölf Feuerwehrleute.