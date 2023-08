Gensunger Kita Rappelkiste: Notbetreuung statt Schließung

Kita Rappelkiste in Gensungen

+ © Manfred Schaake Personal ist knapp: In der Gensunger Kindertagesstätte Rappelkiste gibt es Engpässe, aber auch Lösungen. © Manfred Schaake

Kita Rappelkiste in Gensungen verkürzt Betreuung wegen Personalmangels: Knapp an einem massiven Betreuungsengpass vorbeigeschrammt sind die Kindertagesstätte Rappelkiste in Gensungen sowie die betroffenen Eltern. Denn am Mittwoch hatte die Einrichtung bekanntgeben müssen, eine Woche früher als geplant zu schließen.

Gensungen – Eine vorzeitige Schließung hätte wohl ein Problem für viele Familien der rund 130 Kinder in der Kita bedeutet. Jetzt gibt es Entwarnung und einen Kompromiss: Vor der regulären Schließzeit der Einrichtung soll der Betrieb an zwei Tagen wie gewohnt weiterlaufen und an den verbliebenen drei Tagen eine Notbetreuung für bis zu 25 Kinder angeboten werden.

Gründe für die vorzeitige Schließung wären unter anderem Krankheitsausfälle, unbesetzte Stellen und die damit verbundene Überbelastung der verbliebenen Fachkräfte der Kita gewesen, teilt die Stadt Felsberg als kommunaler Träger der Kita auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Montag und Dienstag soll der Betrieb in normaler Form stattfinden. „In den übrigen drei Tagen müssen die Fachkräfte die Gruppen neu konzipieren und umräumen. Die Einrichtung bietet eine Notgruppe mit 25 Plätzen an, die von zwei Fachkräften in den genannten drei Schließungstagen betreut werden“, heißt es von Dennis Möller, dem stellvertretenden Büroleiter der Stadt Felsberg.

Schon häufiger Betreuungsengpässe

In der Vergangenheit gab es bereits häufiger Betreuungsengpässe bei der Kita Rappelkiste, sagt Elternbeiratsvorsitzender Hannes Jung. Das waren beispielsweise verkürzte Betreuungszeiten oder einzelne Schließtage, die jedoch rechtzeitig angekündigt worden seien.

Als jetzt kurzfristig die Schließung einer Woche angekündigt wurde, seien die Eltern Sturm gelaufen. „Für viele ist es unmöglich, so kurzfristig und vorzeitig Urlaub zu nehmen“, sagt Jung.

Kompromiss schafft Erleichterung

Der Kompromiss der Kita schaffe etwas Erleichterung. „Die Eltern können ihre Kinder bei der Kita für die Notbetreuung anmelden, wenn Bedarf besteht“, sagt Ole Richert, stellvertretender Elternbeiratsvorsitzender. Wie viele Kinder die Notbetreuung benötigten, könne er nicht sagen, sagt Richert.

Dennis Möller von der Stadt Felsberg erläutert die Auswahlkriterien für die Notbetreuung: „Die Einrichtungsleitung spricht direkt mit den Eltern. Grundsätzlich sind berufstätige Eltern, die absolut keine andere Wahl haben, im Vorrang. Ebenso alleinerziehende Mütter und Väter.“

Elternbeiratsvorsitzender Hannes Jung zeigt Verständnis: „Wir verstehen die extrem schwierige Situation, denn die Kita muss auch ihr Personal schützen.“ Der Elternbeirat sei in regem Austausch mit der Einrichtung und der Politik, um gemeinsam eine Lösung zu finden.

Lösungsmöglichkeiten für Personalmangel

Über Lösungen macht sich die Felsberger Kommune ebenfalls Gedanken. Einzelgruppen sollen zusammengelegt und Fachpersonal gebündelt werden. Um einen weiteren Anreiz zu schaffen, schreibe die Stadt Felsberg Stellen unbefristet aus und habe seit Monaten ein Stellengesuch geschaltet.

Zusätzlich würden das JobBike-Leasingangebot und eine kostenfreie Schwimmbadnutzung angeboten, sagt Möller. Bewerbungsgespräche in den Einrichtungen seien mit einer gleichzeitigen Hospitation verbunden. Dadurch würden die Einstellungsprozesse maßgeblich verkürzt, sagt Möller abschließend. (Lena Langhoff)