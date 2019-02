Germanys Next Topmodel: 19-Jährige aus Felsberg ist dabei

Wenn Heidi Klum ab kommenden Donnerstag wieder Ausschau nach Deutschlands nächstem Topmodel hält, dann ist auch Yara-Sophie Pilgram aus Felsberg dabei.

Die 19-Jährige ist Kandidatin bei Germanys Next Topmodel auf Pro7. Beim Casting ist sie aber nur durch Zufall gelandet.

Denn an dem Tag, als in Frankfurt das Casting für die Modelshow stattgefunden hat, habe sie zufällig ihren Freund zum Flughafen gefahren, berichtet die 19-Jährige. „Das war eine absolute Spontanaktion. Ich habe nur durch Zufall entdeckt, dass dort am selben Tag das Casting stattfindet.“ Deswegen habe außer ihrem Freund auch niemand etwas von der Aktion gewusst. Ganz überraschend dürfte ihre Familie die Nachricht von der Teilnahme aber nicht getroffen haben. Denn ganz neu ist die Modelbranche für die Felsbergerin nicht.

Yara-Sophie von GNTM: 40.000 Follower auf Instagram

Vor drei Jahren seien Fotografen auf sie aufmerksam geworden und so kam sie bei einer Modelagentur unter Vertrag. „Das habe ich alles fleißig auf Instagram dokumentiert.“ Mit Erfolg: Über 40.000 Follower hat die 19-Jährige auf dem sozialen Netzwerk und es werden täglich mehr. „Das Ganze wurde schnell zum Beruf, mit dem ich mir mein Geld verdiene.“ Aber auch ein zweites Standbein in Sachen Mode habe sie sich bereits aufgebaut – eine eigene Firma.

Mehr will Yara-Sophie Pilgram aber nicht verraten. Falls es mit der Modelkarriere doch nichts wird, soll es bei der Felsbergerin, die vergangenes Jahr ihr Abitur gemacht hat, in Richtung Immobilien gehen.

Noch dieses Jahr will die junge Frau anfangen, zu studieren. „Ich möchte noch etwas in der Hinterhand haben.“ Und für Immobilien habe sie eine Leidenschaft. Genauso wie für Paul.

Yara-Sophie von GNTM zeigt sich bei Instagram an Stränden

Paul ist nämlich ihr Hund. „Und mit dem kuschel ich leidenschaftlich gern“, verrät sie. Viel Zeit bleibt der 19-Jährigen fürs Kuscheln offensichtlich aber nicht. Denn die fast 1000 Fotos, auf denen sie auf Instagram zu sehen ist, zeigen die Felsbergerin nahezu nie im schönen Nordhessen.

GNTM 2019: Alle Sendetermine der 14. Staffel

Fotos mit der Felsburg im Hintergrund sucht man vergeblich. Stattdessen räkelt sie sich an den schönsten Stränden dieser Welt. „Auch, wenn ich beruflich sehr viel und gerne reise, reise ich privat mindestens genau so gern.“ Wie weit ihre Reise bei Germanys Next Topmodel geht, wird sich ab Donnerstag zeigen. Große Erwartungen an die Teilnahme habe sie aber nicht.

Dieses Video ist ein Inhalt der Videoplattform Glomex und wurde nicht von der HNA erstellt.

„Ich hatte meine Pläne vor der Teilnahme und werde diese auch danach weiter verfolgen.“ Aber sie freue sich, mal bei einer solchen Produktion hinter die Kulissen schauen zu können. (cha/jul)

Mit dabei ist dieses Mal auch die 21-jährige Luna Feline Dukadjinac aus Witzenhausen.