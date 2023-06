Glasfaser: Kritik an sanitärer Ausstattung für Bauarbeiter in Gensungen

Anwohner besorgt

+ © William Abu El-Qumssan Davon gibt es laut einigen Anwohnern zu wenige: sanitäre Anlagen für die Bauarbeiter beim Glasfaserausbau in Gensungen. Dieses Dixi-Klo steht an der Heiligenbergstraße. © William Abu El-Qumssan

Beim Glasfaserausbau in Gensungen bemängeln die Anwohner die Infrastruktur für die Bauarbeiter. Es fehle vor allem an mobilen Toiletten.

Gensungen – Der Glasfaserausbau von Unsere Grüne Glasfaser (UGG) in Gensungen zieht weiter seine Spuren nach sich. Die Ausführung der Arbeiten an den Baustellen steht in der Kritik (wir berichteten), außerdem bemängelten jüngst Anwohner, dass es den Bauarbeitern an Ausstattung fehle. Darauf wurde auch Gensungens Ortsvorsteherin Heidi Folwerk mehrfach hingewiesen.

„Es gibt kaum Klos und Bauwagen habe ich noch keine gesehen“, sagt Folwerk. Wo die Arbeiter bei zehn Stunden Arbeit ihre Notdurft verrichten müssen, will sie sich gar nicht erst vorstellen. Außerdem fehle es den Arbeitern an generellem Schutz vor Regen oder der Sonne in Form von Bauwagen.

Ähnliche Vorwürfe wurden vergangenen Sommer auch bei den Ausbauarbeiten in Körle gegenüber unserer Zeitung angedeutet. Auch dort ist die Firma Phoenix Engeneering von UGG für die Bauarbeiten beauftragt worden.

IG Bau: Ein Toilettenraum pro 10 Arbeiter

Laut der Gewerkschaft IG Bau gilt, dass für Baustellen mit bis zu zehn Beschäftigten mindestens ein Toilettenraum oder eine anschlussfreie mobile Toilette vorhanden sein muss. Empfohlen werde jeweils zusätzlich ein Urinal. Ab elf Beschäftigten auf einer Baustelle sind sogar zwei Toilettenräume nötig. Arbeitgeber, die die vorgeschriebene Toilettenzahl nicht zur Verfügung stellen, handeln mindestens ordnungswidrig und können mit einem Bußgeld bestraft werden.

Bei den Verlegearbeiten in der Berliner Straße und den Gehwegen sei weit und breit keine Infrastruktur für die Arbeiter vorhanden gewesen, sagt Folwerk. Das nächstgelegene Dixi-WC stand zum Zeitpunkt der Arbeiten an der Heiligenbergstraße. Und das kam auch erst einige Zeit nach Baubeginn, sagt Folwerk.

UGG teilt auf Anfrage mit, dass die Bereitstellung von Sanitärräumen für die Bauarbeiter der jeweils zuständigen Baufirma obliegt.

Christos Kallis von der Baufirma Phoenix teilt auf Anfrage mit, dass die Firma das genauer untersuchen werde. Baustellentoiletten gebe es in Felsberg viele. Diesen Punkt nehme Phoenix sehr ernst. „Wir kümmern uns darum, dass alle Arbeiter vollausgestattet auf der Baustelle sind“, heißt es von Kallis abschließend. (William Abu El-Qumssan)