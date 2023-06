Glasfaserausbau: Gensunger sind weiter ratlos wegen Baustellen

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Nicht zufrieden mit dem Glasfaserausbau am Giesenweg sind Michael Grönig (vorne) und Uwe Hahn. Die Baustelle sehe seit mehreren Wochen so aus. © William Abu El-Qumssan

Die Beschwerden über Baustellen im Zuge des Glasfaserausbaus in Gensungen halten an. Die Vorwürfe: Baustellen liegen wochenlang still und Straßen werden nicht geteert.

Gensungen – Viel gebessert hat sich in Sachen Glasfaserausbau nicht in Gensungen. Michael Grönig hat am Giesenweg viele der Missstände direkt vor der Haustür, „und ich wünschte, ich hätte sie nicht“, sagt er.

Nicht fertig geteerte Straßen, Bauschutt an der Hecke und ein nicht gewolltes Leerrohr, das trotzdem ans Haus verlegt wurde. „Einen neuen Lorbeerstrauch hat es dabei zerrissen“, sagt Grönig.

Und bei den Grönigs handele es sich nicht um einen Einzelfall. Auch bei Nachbar Uwe Hahn wurde das Rohr für die spätere Glasfaser verlegt. „Wir haben hier einen Verteiler der Telekom direkt vor der Tür. Das reicht uns“, sagt der 75-Jährige.

Glasfaser: Baufirma wehrt sich gegen Vorwürfe

Chris Kallis von der zuständigen Baufirma Phoenix Engineering sagt dazu, dass ein Ausbau bis zur Grenze auch für die „Nicht-Kunden“ umsonst vorgesehen ist. Damit sollen künftige Aufbrüche des Bürgersteigs vermieden werden, falls der Eigentümer sich später doch noch für einen Anschluss entscheiden sollte. Es handele sich nicht um einen Anschluss, sondern um eine künftige Anbindungsstelle.

Ein Ärgernis ist für Grönig und Hahn auch der Querschlag durch den Giesenweg. „Wer sich hier nicht auskennt, macht sich doch die Achsen kaputt“, sagt Hahn. Das sei auch kein Einzelfall, in manchen Straßen gebe es sogar mehrere solcher Querschläge hintereinander. „Und es gibt keine Hinweise auf die Schäden durch Schilder“, bemängeln die Gensunger.

Querschläge wie dieser sind für die Gensunger ein besonderes Ärgernis. © Abu El-Qumssan, William-Samir

Vier Millimeter beträgt die Höhe der fehlenden Asphaltdeckschicht, sagt Kallis. Diese finale Schicht für die Straßenquerungen bringe die Firma aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht an einzelnen Stellen auf. Sie wird zusammen mit sieben bis zehn Straßenquerungen zusammen aufgetragen. Normalerweise solle die zweite Schicht innerhalb von etwa zehn Tagen aufgetragen werden.

Baufirma: Anwohner sollen anrufen und Fragen stellen

Wofür die zwei Gensunger auch gerne eine Erklärung hätten, ist die Dauer, über die die Baustelle mittlerweile unangetastet ruht. „Es sieht hier seit Ende April so aus“, sagt Grönig. „Und der Bagger steht seit Mitte Juni an unserer Hecke.“ Da der Bagger noch da ist, könne Kallis nicht glauben, dass die Baustelle wochenlang allein gelassen wurde. Die Baustellen an Grönigs Grundstück sei ein Anschlusspunkt, der offengelassen wurde, da dort eine Bodenuntersuchung stattfinden müsse.

„Die Anwohner können gerne bei uns anrufen und Fragen stellen“, heißt es von Kallis. Doch unter der Telefonnummer 02 21/56 08 21 90, die von Phoenix kommuniziert wird, hatte Grönig bislang keinen Erfolg. Er berichtet von Anrufbeantwortern während der Dienstzeiten und Abbrüchen der Warteschlange nach zwei Minuten. „Ich komme da nicht weiter“, sagt er.

Antworten können die Gensunger möglicherweise im öffentlichen Felsberger Sozialausschuss am Donnerstag, 29. Juni bekommen. Dort steht ein Bericht der Telekommunikationsfirma Unsere Grüne Glasfaser (UGG) auf der Tagesordnung. UGG beauftragt Phoenix mit den Bauarbeiten.

Termin: Donnerstag, 29. Juni, Sozialausschuss im Bürgersaal, Beginn 19.30 Uhr. (William Abu El-Qumssan)