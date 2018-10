Haftstrafe für Körperverletzung: 33-Jähriger muss sechs Monate ins Gefängnis

Fritzlar/Felsberg. Wegen Nötigung und vorsätzlicher Körperverletzung hat das Schöffengericht am Amtsgericht Fritzlar einen 33 Jahre alten Mann zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt.

Laut Anklage hatte er im April dieses Jahres in Felsberg eine 19-jährige Frau zu Boden gestoßen, ihren Freund bedroht und einen achtjährigen Jungen der aus Syrien geflüchteten Familie mit der Hand gegen den Kopf geschlagen. Der Vorfall ereignete sich, als vier Erwachsene und drei Kinder der Familie auf dem Weg zum Eisessen waren.

Der Angeklagte beteuerte: „Ich schwöre bei Gott, ich habe niemanden aus der Gruppe angefasst.“ Der Beschuldigte sei „sehr wütend gewesen, obwohl wir ihm nichts getan haben“, sagte die 19-Jährige, die bei dem Sturz nicht verletzt wurde. Er habe die Familie übel beschimpft.

Zunächst habe man keine Anzeige erstatten wollen, „weil wir alle Angst hatten“, so die 19-Jährige. Zur Anzeige habe ihr Lehrer geraten, den sie als Vertrauensperson angesprochen habe. Der Freund der 19-Jährigen erklärte, der Beschuldigte sei „wie ein wilder Stier“ auf ihn zugekommen, habe gebrüllt und geschubst. Eine weitere Zeugin sagte, alle drei Kinder hätten geweint.

Staatsanwältin Dr. Kaiser beantragte sechs Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Der Schubs auf den Boden und der Schlag gegen den Kopf des Achtjährigen seien erwiesen. Die Familie sei vor Terror und Gewalt geflüchtet, und es gebe keinen Grund, den Beschuldigten zu Unrecht zu belasten.

Noch unter Bewährung

Der 33-Jährige sei wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte mehrfach in Erscheinung getreten, er stehe aus einer Verurteilung in 2015 noch unter Bewährung.

Keiner der Zeugen habe das Schubsen genau geschildert, erklärte dagegen Pflichtverteidiger Karl-Heinz Zimmermann. Der Achtjährige habe gesagt, „einen gegen den Kopf gekriegt zu haben, wie es auf dem Spielplatz tagtäglich vorkommt“. Er beantragte Freispruch. Der Angeklagte sagte, er wolle sich „vielleicht gern entschuldigen“. Er hatte zuvor seine gesundheitlichen Probleme geschildert. Er sei mit seiner Situation unzufrieden, höre Stimmen, habe keinen Beruf, würde aber gern auf 350-Euro-Basis arbeiten.

„Sie waren völlig außer Rand und Band, haben die Kontrolle verloren und die Familie in Angst und Schrecken versetzt. Das geht gar nicht“, sagte die Vorsitzende Richterin Brigitte Schornstein-Bayer bei der Urteilsverkündung. Da der Beschuldigte unter laufender Bewährung wieder straffällig geworden sei, komme in diesem Fall keine Bewährung in Frage. Die Verteidigung kündigte Berufung gegen das Urteil an.

