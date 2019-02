Im Juni soll Bau der Felsberger Ortsumgehung starten

Felsberg – Die Felsberger Ortsumgehung kommt. Baubeginn soll im Juni sein. Diese gute Nachricht überbrachte Björn Bauer, Fachbereichsleiter im Baudezernat von Hessen Mobil im Bau- und Umweltausschuss.

Vor dem Baubeginn wird es in Abstimmung mit der Stadt eine Informationsveranstaltung geben. Die öffentliche Ausschreibung für den Straßenbau werde im März veröffentlicht. Das Vorhaben muss europaweit ausgeschrieben werden.

Die 2,4 Kilometer lange Straße soll laut Bauer 7,5 Millionen Euro kosten. Vorgesehen ist eine Bauzeit von einem Jahr. Die Straße wird von der Stadt vorfinanziert, das Land zahlt die Summe in Raten zurück. „Wir kommen in die Umsetzungsphase“, sagte Bürgermeister Volker Steinmetz zum Thema Umgehung. Ziel sei, während der Bauzeit die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten. Die Ortsumgebung beginnt von Niedervorschütz kommend am Ortseingang Felsberg, führt westlich am Porosit-Betonwerk vorbei, kreuzt die Sälzer Straße und führt in Richtung Osten ins Edertal. Die Kreuzung mit der Lohrer Straße wird ein Kreisel.

Die Umgehung führt am Felsburg-Stadion vorbei und dann über den Teichweg zum Steinweg. An der Einmündung vor dem Sparkassengebäude entsteht ein Mini-Kreisel, „der komplett überfahrbar ist“, erläuterte Regina Junge Planungsdezernat von Hessen Mobil. Nach ihren Angaben wird die Landesstraße täglich von etwa 200 Lastwagen benutzt. Auch Busse müssen problemlos über den Kreisel kommen.

Im Zusammenhang mit der Umgehung entsteht am Baugebiet Triesch ein Regen-Rückhaltebecken für 369 000 Euro, das nach Angaben von Björn Bauer die Stadt bezahlen muss.