In einem Haus mit 100 Leuten: Felsberger war bei neuer Reality-Show dabei

Dutzende Kameras auf 116 Quadratmetern

+ © C. Hartung War bei neuer Reality-Show dabei: Adrian Schrage aus Neuenbrunslar nahm an der ProSieben-Sendung „Get the f*ck out of my house“ teil. © C. Hartung

Neuenbrunslar/Euskirchen. Ein Einfamilienhaus, 100 Bewohner und Dutzende Kameras, die einen auf Schritt und Tritt verfolgen – so lautet das Prinzip der neuen ProSieben-Reality-Show „Get the f*ck out of my house“. Adrian Schrage (21) aus Neuenbrunslar war einer der Kandidaten.