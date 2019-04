Jugendwerkstatt baute Insektenhotels für Nabu 

Felsberg – Der Naturschutzbund (NABU) Unteres Edertal hat bei der Jugendwerkstatt in Felsberg Insektenhotels bauen lassen. Das erste dieser Holzbauwerke wurde jetzt auf der Felsburg angeliefert.

Hier soll es an einem sonnigen und windstillen Ort aufgebaut werden. Insgesamt fünf dieser Objekte, drei kleinere und zwei große, wurden bei der Jugendwerkstatt bestellt. Die beiden größeren werden in öffentlichen Bereichen, eines davon auf der Felsburg, die drei kleineren auf Privatgrundstücken aufgestellt. Sie weisen Innenmaße von einem Meter mal einem Meter auf.

Bei der Übergabe auf der Burgwiese waren der Vorsitzende des Burgvereins Felsberg, Horst Fenge, vom NABU unteres Edertal der Vorsitzende Heiko Fenzl, sein Vertreter Otto Gerhold und von der Jugendwerkstatt Felsberg der Werkstattpädagoge Jochen Guinaud dabei. Und natürlich einige der Schüler, die das Hotel gebaut haben.

Guinaud betonte, dass die zehn bis zwölf Schüler der Holzwerkstatt in der Produktionsschule im Alter ab 15 Jahren hier angeleitet werden, praktische Arbeit zu leisten. Es sind zum größten Teil junge Leute mit Förderbedarf und Problemen, aber auch Flüchtlinge mit dabei. Gerade für die Flüchtlinge, die noch nicht fließend deutsch sprechen, kann in den praktischen Arbeiten gute Integrationsarbeit geleistet werden und vor allem die Deutschkenntnisse werden verbessert.

Fenzl und Gerhold sagten, dass der NABU in seiner Jahreshauptversammlung den Beschluss zur Beschaffung der Insektenhotels gefasst hat. Der Verein will gerade in der jetzigen Zeit, wo das Insekten- und Bienensterben in aller Munde ist, dafür sorgen, dass dies in der näheren Umgebung eingedämmt wird.

Fenzl: „Es gilt auch in der Heimat und im Kleinen Zeichen für den Naturschutz zu setzten“. Dies könne natürlich nur ein kleiner Beitrag sein. Mit dem Anbau von insektenfreundlichen Blüten, dem Stehenlassen von Blumen und Gräsern an Weg- und Feldrändern, aber auch dem Anbringen von Insektenhotels könne jeder etwas für den Erhalt der Insektenvielfalt und der Umwelt tun.

Gerhold erinnerte daran, dass vor etwa 20 Jahren nach einer sommerlichen Autofahrt die Windschutzscheibe total mit toten Insekten übersät und kaum noch eine gute Sicht auf die Fahrbahn möglich war. Heute sei dies ganz anders: Es fänden sich kaum noch Insektenkadaver auf der Windschutzscheibe – ein klarer Beweis dafür, dass es weniger Insekten gibt.

Jugendwerkstatt baut Insektenhotels

Die Jugendwerkstatt Felsberg fertigt auch für Privatpersonen Insektenhotels in unterschiedlichen Größen, ganz dem Wunsch der Auftraggeber entsprechend, an. Wer etwas für den Erhalt der heimische Natur tun und ein Insektenhotel erwerben will, kann sich an die Mitarbeiter der Jugendwerkstatt wenden. Sie sind wochentags zwischen 8.00 und 15.00 Uhr in Felsberg in der Sälzer Straße 3 a, oder telefonisch unter 0 56 62/9 49 70 zu erreichen. Mit dem Kauf wird auch die wertvolle Arbeit und die Integration in der Jugendwerkstatt unterstützt – für die Schüler ein Beweis dafür, dass ihre Arbeit anerkannt und damit auch belohnt wird.