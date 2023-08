Kita-Container in Felsberg werden fit gegen Hitze und Kälte gemacht

Kinderbetreuung

+ © William Abu El-Qumssan Damit aus den 31 Containern am Felsberger Felsburg-Stadion der viergruppige Behelfs-Kindergarten „Burg Kunterbunt“ wird, muss beispielsweise noch die Dämmung angebracht werden. Patrick Weide von der Stadt Felsberg steht neben den Holzrahmen, in die der Dämmstoff kommt. © William Abu El-Qumssan

Felsberg braucht dringend Plätze zur Kinderbetreuung. Als Übergangslösung bis zum Neubau wurden vergangene Woche 31 Container aufgebaut. Wir haben uns die Baustelle angesehen.

Felsberg – Die Container für die Übergangs-Kita in Felsberg stehen – das ist sofort zu sehen, wenn man am Felsburg-Stadion vorbei kommt. Doch drum herum und innen laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Denn zum 5. September soll die „Burg Kunterbunt“ für die 87 Kinder bezugsfertig sein. Derzeit werden Wasser- und Stromleitungen verlegt und der Komplex mit Holz verkleidet.

„Die Container bekommen eine zwölf Zentimeter dicke Holzverschalung“, sagt Patrick Weide, Leiter des Fachbereichs Generationen und Soziales der Stadt Felsberg. Die Holzverschalung kommt an die Außenwände und aufs Dach und wird mit Dämmstoff gefüllt. Das schütze gegen Hitze und Kälte.

Die Kita steht auf offenem Feld, nur wenige Bäume spenden Schatten. „Da ist das Dach schon fast am wichtigsten“, sagt Weide zu der Holzverkleidung. Von den Metallcontainern sei dann quasi nichts mehr zu sehen.

+ Noch unverkleidet: Die Container bekommen außen und auf dem Dach noch ein Holzgewand. © William Abu El-Qumssan

So auch im Inneren: „Die Wände sind mit Spanplatten verkleidet“, sagt Weide beim Gang durch den langen, etwa 2,5 Meter breiten Flur. „Das Ganze wird mit den Garderoben natürlich noch etwas schmaler.“ Und vor allem bunter soll es auf jeden Fall auch noch werden. Durch die Spanplatten seien die Gruppen flexibel in der Gestaltung der Wände.

„Der Name Burg Kunterbunt soll sich im Inneren auf jeden Fall wieder finden“, sagt Dennis Möller vom Hauptamt der Stadt. Aktuell sind die Wände noch in einem sterilen Weiß-Grau.

Übergangs-Kita in Felsberg: Kurze Wege für Erzieher

Auch an diverse Sicherheitsvorkehrungen wurde bereits gedacht: „Die Türen haben einen Klemmschutz“, erklärt Weide. Außerdem ist das Wasser in den Bädern für die Kinder auf 40 Grad Celsius begrenzt.

Die vier Gruppenräume haben eine Größe von 54 Quadratmetern. Für vier Gruppen bietet die neue Kita Platz, eine davon ist eine U3-Gruppe. „In jedem Gruppenraum ist eine Küche“, sagt Weide, „dadurch müssen die Erzieher nicht dauernd durch die ganze Einrichtung laufen“.

+ Wird noch bunt: Die Flure bekommen noch Garderoben und bunte Bilder. © Abu El-Qumssan, William-Samir

In der Übergangslösung sollen 17 Erzieher beschäftigt werden, darunter auch ein Mann. Es wird eine Leiterin sowie eine Stellvertreterin geben. Die Leiterin soll in der Theorie nicht betreuen, die Stellvertretung schon.

Die Erzieher in den bisherigen Notlösungen in Gensungen und Altenburg würden die Kinder bereits auf den Umzug vorbereiten, berichtet Weide. 87 Kinder werden von den Erziehern in den Containern betreut werden.

Spielplatz soll mit der Zeit noch ausgebaut werden

Auch der geplante Spielplatz profitiere von der freien Lage der Kita. Auf etwa 3.000 Quadratmetern entsteht der Außenbereich.

Dieser wird für Krippenkinder und die anderen Kindergartenkinder getrennt sein, sagt Weide. „Wir wollen hier mit vielen Naturmaterialien arbeiten.“ Die Basiselemente wie Sandkasten und Schaukel sollen bereits zum Start Anfang September bereitstehen.

+ Waschbecken auf Kinderhöhe sind bereits vorhanden. Im Bild: Dennis Möller vom Hauptamt der Stadt Felsberg. © Abu El-Qumssan, William-Samir

„Da aber dann erst mal der Winter vor der Tür steht, wird der Außenbereich wohl erst im kommenden Frühjahr final ausgestaltet werden“, erklärt Weide.

Die Container sind auch, was das Gesamtkonzept angeht, als Übergang zum geplanten Kita-Neubau anzusehen, sagt Weide, auch wegen der räumlichen Nähe. Das ermögliche einen einfacheren Umzug.

Der Neubau neben Drei--Burgen-Schule und Ernst-Schaake-Bad soll laut Planung nach den Sommerferien 2025 bezugsbereit sein. Der aktuelle Kostenpunkt liegt bei 6,9 Millionen Euro. 900.000 Euro zahlt die Stadt für alles Bauliche rund um die Übergangs-Kita aus Containern, sagt Weide. (William Abu El-Qumssan)