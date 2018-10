Die Liedertafel schweigt: Männergesangverein Felsberg löst sich auf

Felsberg. Traurige Stimmung herrschte in der letzten Singstunde im Schwester-Frieda-Kerl-Haus. Es war die letzte Gesangstunde für den Männergesangverein (MGV) Liedertafel 1844 Felsberg. Einer der ältesten Chöre der Region muss sich auflösen, weil der Nachwuchs fehlt.

„Die Rose“, der Bajazzo und der Abendfrieden erklangen als letzte Lieder. Danach war endgültig Schluss.

„Es ist sehr traurig, und es tut uns sehr leid, dass wir aufhören müssen“, sagten die noch übrig gebliebenen Sänger übereinstimmend. Und erinnerten sich gern an ungezählte Auftritte in der Region, wo es immer wieder Beifall begeisterter Zuhörer gab, etwa beim Konzert an der Kilianskapelle in Büchenwerra. Wurden die Geburtstage zum 125., 150. und 160. Jubiläum noch groß gefeiert, so war das 170. Gründungsjubiläum nur noch mit dem traditionellen Weihnachtsessen verbunden.

Im Januar will man sich noch mal treffen, um der Gründung vor 175 Jahren zu gedenken. Der Verein mit derzeit noch 28 Mitgliedern wird aufgelöst, wie Vorstandsmitglied Norbert Martin mit großem Bedauern feststellt. Hatte die Liedertafel 1969 noch 44 und 2004 noch 26 Sänger, so waren es in den vergangenen Jahren stets unter 20 und zuletzt nur noch elf – 86 der älteste und 60 der jüngste.

„Wir hätten schon vor zwei Jahren aufhören müssen, wenn uns nicht drei Gensunger Sänger unterstützt hätten“, hieß es in der letzten Singstunde. Georg Pfannkuch (86), Heinrich Kerst und Paul Clobes halfen aus. Von der Liedertafel werden Josef Schrödl, Konrad Schanze, Gert Knorr und Rainer Aderhold künftig beim Gemischten Chor der Harmonie 1863 Gensungen singen. Dieser Chor tritt am Sonntag, 7. Oktober, bei einem Erntedankgottesdienst ab 10.45 Uhr in der Felsberger Nikolaikiche auf.

„Jüngere Mitglieder, damit es weitergeht.“ Diesen Wunsch hatten vor vier Jahren Vorsitzender Ludwig Becker und Chorleiter Hans-Joachim Krönung geäußert. Der Wunsch ging nicht in Erfüllung. Becker (81) singt seit 1955, war seit 1992 Vorsitzender. „Das Ende tut uns sehr leid“, sagt er.

In den besten Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg gab es unter dem Dach der Liedertafel den Männerchor, einen Frauen- und einen Gemischten Chor. Auch das ist längst Geschichte.

Um Nachwuchs zu werben, hatte man vor 15 Jahren über 500 Schreiben verteilt. „Es ist keiner gekommen“, bedauert Becker. Und Hans-Joachim Krönung, seit 1987 Chorleiter, hatte schon vor Jahren bedauert: „Der richtige Männerchor stirbt leider aus.“

„Uns fehlt eine ganze Generation“, sagen Werner Fenge und Josef Schrödl, beide 79. Gert Knorr, der auch noch im Kasseler Polizeichor singt, ergänzt: „Männerchor macht nur Spaß und funktioniert, wenn alle Stimmen mit mindestens drei bis vier Sängern besetzt sind.“