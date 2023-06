Liesel Hotte ist seit 50 Jahren Organistin in Hesserode, Rhünda und Harle

Medaille für ihre Kirchenmusik

Organistin mit Leib und Seele: Liesel Hotte begleitet seit über 50 Jahren musikalisch Gottesdienste und Beerdigungen in Harle, Rhünda und Hesserode. Dafür wird sie nun ausgezeichnet.

Hesserode/Rhünda/Harle – „Das Orgelspiel gibt mir Kraft, begleitet mich durch Freud und Leid“, sagt Liesel Hotte. Seit mehr als 50 Jahren spielt die 80-Jährige die Orgel in den Kirchen Hesserode, Rhünda und Harle und bei Beerdigungen auch in Ostheim.

Laut Pfarrerin Iris Nebe-Wenderoth ist es ein ganz besonderes Jubiläum. Im Gottesdienst am Sonntag, 25. Juni, ab 13 Uhr in der Friedenskirche Hesserode wird Liesel Hotte durch Dekanin Sabine Tümmler geehrt. „Für ihren außerordentlichen Dienst“ in der Kirchenmusik der evangelischen Landeskirche erhält sie die Walter-Blankenburg-Medaille.

Zum 50-jährigen Jubiläum empfindet Liesel Hotte Dankbarkeit für den Segen Gottes. Für sie ist das Orgelspiel viel mehr als nur ein Hobby, „es ist eine Berufung“. Sie wollte schon mal aufhören, sagt sie, „aber dann hätte mir bestimmt was gefehlt“.

Auf der Hausorgel hat sie auch schon bis nachts um 1 Uhr gespielt, berichtet ihr Mann Otto. Der 85-Jährige versieht seit über 15 Jahren zusammen mit seiner Frau den Küsterdienst in der Friedenskirche. Seit 1980 ist Liesel Hotte auch Lektorin.

Am 15. Mai 1943 wurde sie im Fritzlarer Krankenhaus geboren – am 33. Geburtstag ihrer Mutter. „Wegen der Bombardierung der Edertalsperre konnte uns niemand besuchen“, erzählt sie.

1962 heiratete sie ihren Mann Otto aus Niedermöllrich. Bis 1994 betrieb das Ehepaar in Hesserode einen Bauernhof mit 90 Morgen Land und 20 Kühen. Mit dem Aus der Molkerei in Bad Wildungen kam 1994 auch das Aus für den Hof in Hesserode, der direkt neben der Friedenskirche ist.

„Ich wollte Pfarrerin werden“, sagt Liesel Hotte. Doch 1954 erkrankte ihre Schwester im Alter von 19 Jahren an Kinderlähmung, war querschnittsgelähmt. „Mein Leben hat sich verändert, weil ich den Hof der Eltern übernehmen musste“, sagt sie.

„Musikalisch war ich schon ewig“, sagt Liesel Hotte, sie habe die Fächer Musik, Religion und Deutsch geliebt, „ich war fleißig und ehrgeizig“. Weihnachten 1956 bekam sie ein Klavier geschenkt – ein Jahr vor ihrer Konfirmation. Bei Musiklehrer Josef Karl in Rhünda, langjähriger Leiter des Männergesangvereins Liedertafel 1844 Felsberg, hatte sie Klavierunterricht. Liesel Hotte berichtet: „Er sagte zu mir, Sie haben das Zeug zum Musikmachen, Sie müssen mehr üben. Aber ich hatte doch wegen der Landwirtschaft keine Zeit.“

1970 hatte sie dann erstmals Kontakt mit dem damaligen Harler Pfarrer Hans-Helmar Auel. „Ich lerne Ihnen das Orgelspielen“, sagte er zu ihr. 1973 hat sie das erste Mal im Gottesdienst gespielt.

Als 1974 in Harle eine neue Orgel eingeweiht wurde, ergab sich Dank Auel der Kontakt zu Kantor Hans-Ludwig Schlott aus Homberg. Der sagte zu Liesel Hotte: „Ich gebe Ihnen weiter Orgelunterricht, und Sie kommen zu mir zum Singen.“ Bis 1989 sang die Hesseröderin in der Kantorei, „es war eine tolle Zeit, mit dem Chor sind wir auch in Frankreich und Schweden aufgetreten.“

Heute ist sie rundum zufrieden, sagt aber auch: „Traurig machen mich die zurückgehenden Besucherzahlen in den Gottesdiensten und dass die Wertschätzung, Gott zu loben durch Gesang, immer weniger wird.“ (Manfred Schaake)