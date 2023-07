Menora am Eingang: Spende für Verzierung der Felsberger Synagoge

Von: Manfred Schaake

Teilen

Die Synagoge in Felsberg. © Manfred Schaake

Den Eingang der Synagoge in Felsberg ziert jetzt eine Menora. Ermöglicht wurde das Kunstwerk aus Bronze durch eine Spende von Uwe Cornelius Lengen aus Böddiger.

Felsberg – „Wir freuen uns über diese Initiative und Spende“, sagte Christopher Willing, der Vorsitzende des Vereins zur Rettung der Synagoge zu der 2000-Euro-Spende. Die Menora, auch bekannt als siebenarmiger Leuchter, sei eines der wichtigsten Symbole des Judentums: „Die Arme stehen für die sieben Schöpfungstage, dieser Leuchter ist schon in der Bibel beschrieben worden und stand im Tempel.“

Der Verein hatte laut Willing beschlossen, der Synagoge ein äußeres Zeichen über der Haupteingangstür hinzuzufügen. Zunächst habe man einen David-Stern angedacht. Der sollte eventuell beleuchtet werden. „Die Idee wurde verworfen, da Sicherheitsbedenken bestanden“, sagte Willing.

Architekt Ulrich Hernmark wollte laut Willing eine Form, die schon verwendet worden sei, und Rundungen würden zu den Rundungen der Türlaibung passen. „Daher wurde eine Menora ausgesucht, die eine einfache Formensprache hat und zum Gesamteindruck passt.“

Eichentür mit Menora: Uwe Cornelius Lengen (links) hat 2000 Euro für den siebenarmigen Leuchter für die Felsberger Synagoge gespendet. „Wir sind dankbar“, sagt Christopher Willing, Vorsitzender des Vereins zur Rettung der Synagoge. © Manfred Schaake

„Wir freuen uns, dass mit dem Architekten, Kantorin Annette Willing und der Kunstgießerei Pfeifer in Stadtallendorf diese Menora ermöglicht worden ist“, sagt Willing. Das prominent platzierte Symbol unterstreiche den Bezug zur Religion, Tradition und der Gemeinde.

„Super gelungen“, sagte Uwe Cornelius Lengen. „Die Synagoge ist jetzt ein Zuhause, meine Heimat.“ Der 82-jährige Jude ist Mitgründer des Vereins. 1994 zog der ehemalige Gastronom, ehemalige ehrenamtliche Richter und Ehrenmitglied des Hotel- und Gaststättenverbandes nach Böddiger. Zuvor hatte er vom ehemaligen Böddiger Ortsvorsteher Georg Bachmann Näheres über die Synagoge erfahren.

„Ich war erstaunt und sagte zu meinem Lebenspartner, der nächste Freitag ist unser Tag im Tempel“, sagte Lengen. Ganz heimlich habe man in einer Ecke Schabatt gefeiert: „Für mich ist das eine Synagoge, ein Gotteshaus, die Juden haben es ja nicht freiwillig abgegeben.“

Als die Synagoge im September eingeweiht wurde, sagte Lengen: „Für mich geht ein Traum in Erfüllung.“ Einmal Synagoge, immer Synagoge habe er damals gesagt. Die Synagoge sei lange zweckentfremdet worden, „Ich wollte, dass sie wieder in ihre traditionelle Bestimmung zurückgeführt wird – es ist Gottes Eigentum.“ (Manfred Schaake)