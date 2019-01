Vor 40 Jahren starb Weinberggründer Georg Angersbach - ein Rückblick

Gesellige Runde: Die zum Weingut Angersbach gehörende Gastwirtschaft am Böddiger Berg war in den 1950er-Jahren ein beliebtes Ausflugsziel für die Menschen in der Region. Das Foto zeigt rechts stehend die Weingutbesitzer Georg und Helene Angersbach mit Gästen. Zweiter von links am Tisch ist der damalige Vizelandrat Karl Angersbach.

Vor 40 Jahren starb der Begründer des Weinanbaus in Böddiger. Wir blicken zurück auf die Geschichte des Weinbergs.

Böddiger – Georg Angersbach begründete den Weinanbau am Böddiger Berg. Vor 40 Jahren, 1979, starb Angersbach im Alter von 58 Jahren. Aus diesem Anlass blicken wir anhand historischer Fotos zurück auf die Geschichte des Weinbergs.

+ Der Felsberger Jürgen Eichel (73) war als Kind in den 1950er-Jahren mit seiner Familie häufig zu Gast am Weinberg, wo Georg Angersbach damals eine Gastwirtschaft betrieb. „Der Weinberg war zu dieser Zeit das Ausflugsziel für die Menschen in den umliegenden Orten“, sagt Jürgen Eichel. Sein Vater nahm viele Fotos am Weinberg auf, einige davon zeigen wir hier.

Hartes Klima

Als Georg Angersbach 1947 mit dem Weinanbau am Böddiger Berg begann, war das eine Herausforderung. „Es herrschte hier noch ein ganz anderes Klima. Es wurde richtig kalt, der Wintereinbruch kam manchmal schon im Oktober“, sagt Eichel. Keine guten Bedingungen für den Weinanbau. Doch Georg Angersbach ließ sich einiges einfallen. „Er baute Terrassen in der Hoffnung, dass die Steine die Wärme speichern und an die Weinstöcke abgeben würden.“

+ Der Eimer war voll: Georg Angersbachs Frau Helene Angersbach bei der Weinlese. Außerdem installierte er eine Berieselungsanlage. „Durch die Feuchtigkeit bildete sich bei Frost eine dünne Eisschicht über den Fruchtansätzen und schützte diese vor dem Erfrieren“, sagt Klaus Stiegel, der Vorsitzende des Fördervereins Böddiger Berg. Diese Methode werde heute noch in vielen Weinanbaugebieten genutzt. Angersbach experimentierte auch mit Folie, die er über die Weinstöcke legte, um ein Gewächshausklima zu schaffen. „Aber unter der Folie bildeten sich Pilze und Keime, die den Wein angriffen.“

Weinaufsicht sagt Ja

+ Angersbach junior: Der Sohn des Weinberggründers, Karl, in jungen Jahren – er starb im vergangenen Jahr. Angersbach habe versucht, der Natur zu trotzen. „Aber es ist ihm nicht durchgehend gelungen“, sagt Stiegel. Der Weinberg-Gründer habe zum Beispiel Probleme gehabt, bei seinem Wein über ein Mostgewicht von 60 Grad Oechsle hinauszukommen. Dank der Unterstützung heimischer Politiker habe er aber dennoch die Genehmigung für den Weinanbau von der Weinaufsicht in Eltville erhalten. Angersbach hatte gute Beziehungen in die Politik, der damalige Vizelandrat Karl Angersbach war sein Cousin.

Georg Angersbachs Hartnäckigkeit zahlte sich aus: Zu seinen besten Zeiten wurden aus den Trauben einer Ernte am Böddiger Berg 40 000 Liter Wein gewonnen. Doch dieser Erfolg hielt nicht ewig an.

Finanzielle Schieflage

+ Herrlicher Blick: Von der Gastwirtschaft am Weingut aus konnte man die Aussicht genießen. Ende der 1970er-Jahre geriet das Weingut Angersbach nach einigen schlechten Ernten in finanzielle Schieflage. 1984 wurde das Gut zwangsversteigert und ging für 1,22 Millionen Mark an die Raiffeisenbank Baunatal. Ein Bäcker- und ein Metzgermeister übernahmen den Betrieb, jedoch ohne großen Erfolg. Weitere Pächter folgten. „Wir haben uns bemüht, jemanden zu finden, der den Weinanbau weiterführen konnte“, sagt Klaus Stiegel, der von 1984 bis 2008 Bürgermeister in Felsberg war. Doch dazu hätte man zwei bis drei Millionen Mark investieren müssen. Das habe viele Interessenten abgeschreckt.

Neuer Besitzer

1989 wechselte das Gelände erneut den Besitzer: Die Hessische Landgesellschaft kaufte das Weingut für den Drogenverein Kassel (heute Drogenhilfe Nordhessen), der dort eine Langzeittherapieeinrichtung für ehemalige Drogenabhängige einrichtete. Die Einrichtung besteht bis heute.

Der Weinanbau am Böddiger Berg wurde, wenn auch in viel kleinerem Stil als früher, im Jahr 1992 vom neu gegründeten Förderverein Böddiger Berg wieder aufgenommen. Karl Angersbach, der Sohn des Weinberggründers, kümmerte sich bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr liebevoll um die Pflege der Weinstöcke.