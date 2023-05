Mit Weindorf und Bobbycar-Parade: Lohre feiert im Juni 900-Jähriges

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Sie sind Teil des Planungskomitees: hinten von links Michaela Heimel, Fabian Marcinek, Rüdiger Strack, Claudia Fiege-Klaus, Jens Uwe Bickert, Philipp Heimel, vorne von links: Philipp Dreisvogt und Nina Heimel. © William Abu El-Qumssan

Lohre wird 900 Jahre alt. Der Festausschuss des Felsberger Stadtteils stellt dazu jetzt das Programm vor. An zwei Tagen gibt es viele Aktionen.

Lohre – Im Jahr 1123 wurde der Felsberger Stadtteil Lohre das erste Mal in Urkunden erwähnt – 900 Jahre später feiert das Dorf mit rund 380 Einwohnern großes Jubiläum.

Gefeiert wird am Samstag und Sonntag, 17. Juni und 18. Juni. Der Eintritt ist für alle Aktionen frei. Wir haben mit dem Festausschuss über das Programm gesprochen.

Lohre wird 900: Weindorf öffnet am ersten Tag

Das Programm am Samstag startet um 14 Uhr mit einer Ausstellung zur Lohrer Geschichte im Dorfgemeinschaftshaus (DGH). Um 18 Uhr eröffnen dann das Festzelt und das Weindorf. Im Festzelt in der Dorfmitte vor der Feuerwehr ist Platz für 300 Leute. Das Zelt ist bei gutem Wetter an den Seiten offen, kann bei Regen aber auch geschlossen werden.

Im Weindorf werden verschiedene Weine vom Gut Burghof Oswald aus Guntersblum (Rheinland-Pfalz) ausgeschenkt. Das Weindorf soll gemütlich hergerichtet werden, verspricht der Festausschuss.

Von 18 bis 19 Uhr gibt es einen Kommers im Festzelt. Danach wird die Musik aufgedreht, unter anderem von DJ Wengo, der ab 20.30 Uhr auflegt.

Lohre wird 900: Angebote für Kinder am Sonntag

Der zweite Veranstaltungstag startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt und anschließendem Frühschoppen. Ab 11.30 Uhr beginnt das umfangreiche Kinderprogramm. Es ist ein Festzug für Kinder geplant. Mit geschmückten Kettcars, Dreirädern und Bobbycars fahren die Kinder die Feststraße vom Friedhof bis zum Festzelt entlang.

Von 14 bis 16 Uhr findet dann die sogenannte „Lohrympiade“ für Kinder mit neun Disziplinen wie Sackhüpfen, Zielschießen mit Wasserpistolen und Hindernislauf statt. Zum Abschluss gibt es ein Tauziehen gegen die Eltern.

Musik für die Jüngeren und Junggebliebenen spielt Herr Müller auf seiner Gitarre ab 17 Uhr. Auch für Erwachsene gibt es Spiele: Beim Fußball-Dart wird mit Klett-Fußbällen auf rund fünf Meter große Zielscheiben geschossen. Und auch beim Wett-Hämmern ist Treffsicherheit gefordert: Einen Meter Bier zu gewinnen gibt es für denjenigen, der am schnellsten die Nägel ins Holz bekommt.

Lohre wird 900: Verschiedene Stände und Blasmusik

Musik gibt es vom Blasorchester Brunslar und den Bilstein Musikanten.

Für Essen und Trinken auf der Feier sorgen die Mitarbeiter der Fleischerei Marcinek aus Felsberg. Außerdem werden geräucherte Forellen von den Fischern angeboten. An der Feststraße stellen sich die Lohrer den Besuchern vor.

Hinzu kommen Stände vom Tierheim Beuern, den Jägern, Bauern und der Feuerwehr sowie vom Blumenhaus Bachmann. Von der 875-Jahrfeier läuft ein Film in Endlosschleife im Saal des Dorfgemeinschaftshauses. (William Abu El-Qumssan)