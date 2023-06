Motorradfahrerin bei Felsberg zwischen Auto und Leitplanke eingeklemmt

Von: Helmut Wenderoth

Unfall zwischen den Felsberger Stadtteilen Helmshausen und Rhünda: Ein Motorrad kollidierte auf der kurvenreichen Strecke mit einem Pkw. © Helmut Wenderoth

Auf einer Motorradtour kam es zu einem Unfall zwischen Helmshausen und Rhünda. Die Motorradfahrerin hatte dabei Glück im Unglück.

Helmshausen/Rhünda – Ganz viele Schutzengel haben am Donnerstag (8. Juni) über einer 38-jährigen Motorradfahrerin aus Sachsen gewacht. Wie die Polizei berichtet, war die Freibergerin gegen 13 Uhr mit fünf Motorradfreunden auf der kurvenreichen Strecke zwischen den Felsberger Stadtteilen Helmshausen und Rhünda unterwegs. Dort kam es zu einem Unfall zwischen der 38-Jährigen auf ihrem Motorrad und einem Pkw.

Die Motorradfahrer waren am Morgen in Zwickau losgefahren und wollten am Abend in der Nähe von Bonn übernachten. Doch für die Bikerin endete die Tour vorzeitig in der Nähe von Felsberg: In einer sehr scharfen Rechtskurve, in der es in der Vergangenheit auch schon tödliche Zweiradunfälle gegeben hat, verlor sie die Kontrolle über ihr BMW-Motorrad. Die Sächsin geriet nach links auf die Gegenfahrbahn, heißt es von der Polizei weiter.

Die Fahrerin konnte in der Kurve nicht ausweichen und kollidierte mit einem VW Golf, der aus Richtung Rhünda kam. Das Motorrad wurde zwischen der Schutzplanke und dem Auto eingeklemmt. Die Zweiradfahrerin stürzte dabei. In dem Auto saßen der 37-jährige Fahrer aus Neuental und sein 16-jähriger Sohn. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Die BMW-Fahrerin war als Dritte der sechsköpfigen Bikergruppe gefahren. Die drei hinter ihr fahrenden Männer konnten gerade noch ausweichen und hielten sofort an. Während zwei sich um die Fahrerin kümmerten, sicherte der dritte die Unfallstelle ab und alarmierte den Rettungsdienst.

Die beiden vorausfahrenden Motorradfahrer bekamen den Unfall erst an der Einmündung der Landesstraße in die Bundesstraße 253 mit. Dort stellten sie fest, dass der Rest der Gruppe fehlte. Nichts Gutes ahnend, fuhren sie zurück und hatten nach wenigen Kilometern die Unfallstelle erreicht.

Die Besatzung eines Rettungswagens des DRK und der Notarzt, alle aus Melsungen, nahmen die Erstversorgung und Untersuchung der Fahrerin vor. Sie waren, genau wie alle Unfallbeteiligten, erstaunt, dass diese den Unfall nahezu unverletzt überstanden hat. Sie wurde nur ambulant behandelt.

Die Fahrt in die ehemalige Bundeshauptstadt musste sie allerdings abbrechen, denn ihr Motorrad war bei dem Unfall total beschädigt worden. Auch der VW Golf war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste ebenso wie das Motorrad abgeschleppt werden.

Die Polizei schätzt den Schaden an dem Motorrad auf 16.000 Euro und am Pkw auf 10.000 Euro. (Helmuth Wenderoth)