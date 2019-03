Mütter als Zielgruppe: Felsbergerin gründet Facebook-Seite

Schwangere, die in der Region einen Kurs zur Geburtsvorbereitung suchen, oder Väter, die mit ihrem Kind zum Kinderturnen wollen – die suchen manchmal vergebens nach Informationen.

Die Felsbergerin Ina Jünemann hat gehandelt und einen Facebook-Auftritt erstellt, der sich an Mütter im Alter von 17 bis Ende 30 richtet. Dort möchte sie alle Informationen zu Veranstaltungen in der Region sammeln – für Eltern und ihre Kinder. „Es gibt ein großes Angebot“, sagt die 39-Jährige, die sich gerade in Elternzeit befindet, „aber man kommt nicht dran“.

Ausschlaggebender Moment für die Gründung der Facebook-Seite war ihre eigene Suche nach einem Kurs. „Ich hatte in der Schwangerschaft nach einem Yoga-Kurs gesucht und bin erst über eine Freundin fündig geworden.“

Auf der Internetseite der Stadt würde man nichts finden. Zwar gebe es die Broschüre des Familienzentrums Elternschule Schwalm-Eder, dessen Veranstaltungen auch im Mehrgenerationenhaus an der Sälzerstraße stattfinden. Doch diese Form der Informationsverbreitung sei nicht zeitgemäß, meint Jünemann, die im Marketing eines Kasseler Unternehmens tätig ist. „Das ist eine tolle Broschüre, die ich aber gern mit einem Onlineangebot ergänzen möchte.“

Darüber hinaus nutzt die zweifache Mutter ihre Elternzeit, um auch selbst Kurse auf die Beine zu stellen. So hat sie beispielsweise bereits über die Facebook-Seite Teilnehmer für einen Erste-Hilfe-Kurs gewinnen können, der demnächst stattfindet. Auch steht sie in Kontakt mit einem Fitnesscoach, der gemeinsam mit einer Hebamme einen Kurs für Mütter anbieten soll. Über die Facebook-Seite habe sie nun einen Aufruf nach einer Hebamme gestartet, die mitmachen möchte. Auch das generelle Finden einer Hebamme sei übrigens eine schwierige Angelegenheit. „Die Hebammen-Liste auf der Seite des Schwalm-Eder-Kreises ist von 2011.“ Hier solle die Facebook-Seite ansetzen. Bislang folgen ihr etwa hundert Interessierte, das sei, so wie auch die Interaktion, noch ausbaubar. Doch Ina Jünemann ist zuversichtlich: „Die Nachfrage ist da.“