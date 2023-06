Nach 17 Jahren gibt es wieder Kirmes in Neuenbrunslar

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Ein Teil der 22 Helfer, die die Kirmes zurück nach Neuenbrunslar holen: hinten von links Natascha Nimz, Tim Konhäuser, Jurik Walter, Paul Tielmann, Jason Dieling. Mitte von links: Luca Hannes, Nico Hillberger, Jonas Krug, Mathis Teichert, Jona Siemon und Laurenz Plass. Vorne im Bild: Yanis Hühner. © William Abu El-Qumssan

Die kirmeslose Zeit in Neuenbrunslar ist vorbei: Ein junges Team hat sich für die viertägige Feier ab Fronleichnam mächtig ins Zeug gelegt.

Neuenbrunslar – Bohren, schrauben, flexen, fegen: Damit endlich wieder Kirmes in Neuenbrunslar stattfinden kann, legt sich das 22-köpfige Organisationsteam ordentlich ins Zeug. Die Feier findet an vier Tagen von Donnerstag bis Sonntag, 8. bis 11. Juni statt. Veranstalter ist der TSV Brunslar. Gefeiert wird in einer Maschinenhalle von Landwirt Markus Dieling.

Das Organisationsteam der Kirmes besteht aus 22 Leuten. Jason Dieling (20) hat die Federführung des jungen Teams übernommen. „Angefangen hat es mit fünf Leuten“, sagt Dieling. „Dann hat jeder noch einen Freund oder Freundin mitgebracht und zack, waren wir 22.“

Der Älteste ist 28 Jahre alt. „Mindestalter für die Mitarbeit im Kirmesteam ist 16 Jahre“, sagt Sebastian Dittmar, zweiter Vorsitzender des TSV Brunslar. Das Kirmesteam ist in den TSV integriert.

Idee kam auf Kirmes in Kleinenglis

Die Idee kam bei der Kirmes in Kleinenglis im vergangenen Sommer. „Da dachten wir uns: Das wollen wir bei uns auch“, berichtet Dieling. Die vorerst letzte Kirmes in Neuenbrunslar fand 2006 statt.

Dafür hilft das Kirmesteam bei anderen Veranstaltungen des TSV, wie zum Beispiel jüngst bei dem Freundschaftsspiel der Eintracht-Frankfurt-Traditionsmannschaft und bei Auftritten vom Blasorchester. „Hauptsache junge Leute finden sich zusammen und übernehmen Verantwortung“, fasst Dittmar zusammen.

Weil die Kosten für Kirmes Zelt „sehr hoch“ sind, kam die Idee mit der Maschinenhalle zustande, sagt Jason Dieling. „Dort sind wir wettertechnisch flexibel. In die Halle mit Vordach passen rund 500 Leute.“ Davor befindet sich außerdem eine große Freifläche, die von Kieshaufen befreit und ebenerdig gebaggert werden musste.

Feier in Maschinenhalle soll wie im Kirmeszelt werden

„Der Aufwand lohnt sich nicht für einen Tag, deshalb haben wir die Kirmes auf vier Tage angesetzt.“ Die 22 Helfer haben die Halle leer geräumt und sauber gemacht. Die selbst aufgebaute Bühne steht auch schon. „Die Infrastruktur in der Halle wird wie einem klassischen Kirmeszelt sein“, verspricht der 20-Jährige. Dazu gehören auch eine große Theke und eine Holzbude für den Markenverkauf. „Am Mittwoch kommt dann noch der Toilettenwagen“, sagt Dieling.

Die Unkosten der Veranstaltung werden vom TSV Brunslar getragen, sagt Dittmar. Die Organisatoren haben mit Flyern und Plakaten von Besse bis nach Homberg die Werbetrommel gerührt.

Kirmesteam stellt Programm vor

Die Feier beginnt am Donnerstag, Freitag und Samstag beginnen jeweils um 20 Uhr. Den Kirmesauftakt unter dem Motto „Back in time“ gibt DJ Max, am Freitag folgt der Discoabend mit DJ Yannic. Am Samstag steht dann Tanz und Party mit der Band No Limit auf dem Programm. Am Sonntag gibt es zunächst ab 11 Uhr einen Gottesdienst und ab 12 Uhr gemeinsames Erbsensuppen essen.

Den Abschluss bildet dann der Vereinsnachmittag ab 13 Uhr mit Auftritt des Blasorchesters Brunslar und einer Kinderkirmes mit Hüpfburg, Kaffee und Kuchen.

Die Anfahrt zur Kirmes erfolgt über die Straße Die Weiberäcker. (William Abu El-Qumssan)