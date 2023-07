Nach Bergung aus Horst: Brunslarer Storch geht es gut

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Kurz vor dem ersten Ausflug: Der gerettete Storch aus Neuenbrunslar, Karin (rechts) darf bald mit drei weiteren Jungstörchen in die offene Voliere in der Waberner Storchenstation. Karin trägt die Ringnummer „DEW 5V554“. © Andrea Krüger-Wiegand

Die Störche in der Region werden flügge – so auch der Brunslarer Jungstorch, der sich derzeit in der Storchenstation in Wabern befindet.

Neuenbrunslar/Wabern – Dem vor etwa einem Monat geretteten Jungstorch aus Neuenbrunslar geht es gut – das berichtet Andrea Krüger-Wiegand von der Storchenstation Wabern. Es ist eine Storchendame und sie wurde auf den Namen Karin getauft, benannt nach ihrer Patin Karin Keil-Harbich aus Felsberg.

Die Rettungsaktion für Storch Karin im Juni hatte für Verwirrung in dem Felsberger Stadtteil gesorgt. Genauso wie die Information, dass der Horst am Sportplatz des TSV Brunslar umgezogen werden soll. Das Storchenjunge wurde auf Wunsch von Krüger-Wiegand von der Feuerwehr aus dem Horst geholt, weil die Vermutung nahe lag, dass mindestens ein Elterntier geflohen sei. Grund dafür soll der Lärm eines Fußball-Events gewesen sein.

Neuenbrunslarer versteht vermeintliche Rettung nicht

Für Unverständnis sorgte die Rettungsaktion bei einigen Neuenbrunslarern, darunter auch Frank Lampert. Er wohnt etwa 200 Meter von dem Horst entfernt. Kurze Zeit nachdem der Jungstorch aus dem Horst geholt wurde, habe er die beiden Elterntiere wieder klappernd auf dem Nest gesehen. Er findet, dass das Storchenpaar seines Nachwuchses beraubt wurde. Es sei eine von Menschenhand produzierte Enttäuschung nach der Erfolgsgeschichte aus 2022, als zum ersten Mal Störche erfolgreich auf dem Horst brüteten.

Heiko Fenzl vom Naturschutzbund Unteres Edertal bestätigt, dass die Elterntiere wieder an ihrem Horst sind. Auf die Frage, ob das Eingreifen richtig oder falsch war, könne Fenzl keine Antwort geben. Allerdings sagt er, dass im Zweifelsfall eher reagiert werden solle, als einfach nichts zu tun. Das Tier sei der Natur ja auch nicht entnommen worden, sondern werde wieder in die Natur freigelassen.

Offene Voliere in Waberner Storchenstation

„Der Neuenbrunslarer Storch und drei weitere sind kurz vorm Flügge werden“, sagt Krüger-Wiegand. In ihrer Storchenstation dürfen die Vögel dann in eine Voliere, die oben offen ist, um davon fliegen zu können. „Wenn sie Hunger haben, kommen sie noch eine gewisse Zeit zum Fressen zurück“, sagt sie. Zu ihrer Entscheidung, Storch Karin aus dem Horst zu holen, steht sie weiterhin. „Das Tier würde nicht mehr leben“, ist sich Krüger-Wiegand sicher.

Doch nicht nur das Entnehmen des Storchenjungen stößt Lampert sauer auf, auch einen Umzug des Horstes lehnt er ab. Er schlägt vor, den Horst dort trotzdem einfach beizubehalten. „Wenn es den Störchen bei uns in Brunslar nicht gefällt, kommen sie nicht wieder“, sagt er. Fenzl sagt, dass der Sportplatz immer mehr genutzt

werde, was somit auch häufiger eine Störung für die Störche bedeuten würde. Deshalb soll Stand jetzt der Horst in ruhigeres Gebiet umgesiedelt werden: in das Naturschutzgebiet Reiherteich in der Nähe des Weinbergs. Das soll voraussichtlich noch dieses Jahr passieren. Der Nabu werde sich dazu zeitnah beraten, heißt es abschließend. (William Abu El-Qumssan)