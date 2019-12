Neue Fahrzeuge für Feuerwehr in Felsberg: "Mehr Sicherheit für Bürger"

Sie lassen sich die Gerätschaften in dem neuen Fahrzeug zeigen: Jürgen Rath, Michael Blossey, Holger Dittmar, Stefan Dippel. Foto: helmut wenderoth

Felsberg – Gleich zwei neue Gerätewagen konnte die Feuerwehr Felsberg jetzt in den Dienst stellen.

Wehrführer Michael Blossey betonte, dass die Anschaffung der beiden Fahrzeuge wieder ein Stück mehr Sicherheit für die Bevölkerung bedeute.

Bei den beiden Wagen handelt es sich um gebrauchte Fahrzeuge, die von der Feuerwehr um- und ausgebaut wurden. Jetzt sind, nach entsprechender Beklebung und Einbau der feuerwehrtechnischen Beladung, aus einem ehemaligen Rüstwagen und einem Lastwagen ein Gerätewagen-Logistik (GW-L) und ein Gerätewagen Sonstiges (GW-SO) geworden.

Blossey dankte besonders Jens Ebert, Erik Teiß und Klaus Hilgenberg, welche die meisten Stunden bei den Aufbauarbeiten geleistet haben. Insgesamt haben Feuerwehrleute über 680 Stunden investiert, um die Fahrzeuge einsatzbereit zu machen.

Mit viel Engagement haben sie es geschafft, dass alle erforderlichen Abnahmen und Gutachten problemlos über die Bühne gingen. Rechnet man ihre Arbeit in Stundenlohn um, so haben sie der Stadt über 32 000 Euro gespart.

Diese Ersparnis, gute Verhandlungen mit den Verkäufern, und ein Etatansatz von 100 000 Euro im städtischen Haushalt machten es möglich, dass gleich zwei Fahrzeuge angeschafft werden konnten.

Auch der Feuerwehrverein hat sich an den Investitionen in die Sicherheit beteiligt. Mit diesen Fahrzeugen wird ein über 30 Jahre alter GW-Öl, und diverse Anhänger ersetzt, die allen nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprachen.

In den beiden neuen Fahrzeugen, die mit Digitalfunkanlagen, Blaulicht und vielen weiteren feuerwehrtechnischen Einrichtungen, wie zum Beispiel auch einer Umfeldbeleuchtung ausgestattet sind, ist es möglich, in Rollcontainern gelagerte Sondereinsatzmittel, in kürzester zeit zu verladen. Eine Ladebordwand, Halterungen zur Ladungssicherung und Dachkästen sorgen für einen sicheren Transport.

Erster Stadtrat Jürgen Rath und der büroleitende Beamte Holger Dittmar zeigten sich beeindruckt von den beiden neuen Fahrzeugen. Besonders erfreut waren sie darüber, dass der Kostenrahmen nicht überschritten wurde. Stadtbrandinspektor Stefan Dippel dankte den Felsberger Feuerwehrleuten.