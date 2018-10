Neuer Pächter für Ratskeller Felsberg gesucht: Es gibt vier Bewerber

Felsberg. Seit Juli 2014 steht die Traditionsgaststätte Ratskeller in der Felsberger Altstadt leer – eine Neuverpachtung ist bislang gescheitert. Das war jetzt erneut Thema im Ortsbeirat. Ortsvorsteher Klaus Döll warf der Stadt und dem Bürgermeister Untätigkeit vor.

Ein Beratungsbericht des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) stamme vom 8. Mai 2015. Es sei untragbar, dass dieser Bericht so lange beim Bürgermeister gelegen habe, „ohne dass die guten Empfehlungen bisher umgesetzt worden sind“.

Döll sagte, trotz schlechter Bewerbung – die Möglichkeiten der Internetpräsentation seien nicht ausgeschöpft worden – habe es bereits im Frühjahr dieses Jahres sechs Interessenten gegeben, jetzt seien es noch vier.

Ein Interessent sei in erster Linie an der Nutzung der Zimmer interessiert, aber nicht an der Gaststätte. Döll: „Die Bewerber warten schon lange auf eine Antwort.“ Bei weiteren Verzögerungen bestehe die Gefahr, dass auch der letzte potente Bewerber abspringe.

Laut Döll besteht Einigkeit darin, dass die Stadt „Geld in die Hand nehmen muss“, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Ratskeller wieder bewirtschaftet werden könne. Wenn es aber konkret werde, heiße es, die Stadt habe kein Geld. Laut Dehoga gebe es jedoch einen Bedarf in Felsberg und für den Ratskeller auch gute Marktchancen. Im derzeitigen Zustand sei der Ratskeller jedoch nicht mehr zeitgemäß, um an einen fachkundigen Gastronomen verpachtet werden zu können. „Nötig sind eine Außenbewirtschaftung, ein Aufzug für die Barrierefreiheit und eine energetische Sanierung“, sagte der Ortsvorsteher. Wenn die Stadt kein Geld habe für den Ratskeller, könnte sie – so Döll – in Erwägung ziehen, die jetzt als Wohnhaus genutzte alte Schule an der Ritterstraße zu verkaufen und den Erlös in den Ratskeller zu investieren.

Sollte der Ratskeller, wie es der Bürgermeister in Erwägung ziehe, verkauft werden, besteht nach den Worten Dölls die Gefahr, „dass das Gebäude zum sozialen Brennpunkt wird“. Kaufinteressenten für den Ratskeller im derzeitigen Zustand seien allenfalls Immobilienhaie. Diese würden das Gebäude für ausländische Arbeitnehmer, wie in der Region bereits mehrfach geschehen, nutzen „und durch intensive Belegung finanziell ausschlachten“.

Bisher sei nicht berücksichtigt worden, dass es für das Objekt öffentliche Zuschüsse in beachtlicher Höhe gebe. Würde die Stadt, so Döll, zum Beispiel Fördergeld in Höhe von einer Million Euro bekommen und 300 000 Euro bis maximal 500 000 Euro dazugeben, rechne sich das Projekt. Stadtrat Hans Poth sagte in der Ortsbeiratssitzung, es sei „sehr schleppend vorangegangen”. Es gebe zwei Interessenten mit extremen Positionen.

Bürgermeister Volker Steinmetz weist die Vorwürfe des Felsberger Ortsvorstehers Klaus Döll zurück. Aus seiner Sicht sei es nicht sinnvoll, ohne vorherige Absprachen mit dem künftigen Pächter Umbauten am Ratskeller einzuleiten. Man wolle die Pläne des neuen Betreibers berücksichtigen, sagte Steinmetz. „Die letzten Bewerber wird der Arbeitskreis in seiner nächsten Sitzung am 23. Oktober hören“, kündigte der Bürgermeister an. Der Arbeitskreis solle danach eine Empfehlung für einen der vier Kandidaten an den Magistrat geben, dann könne eine Entscheidung getroffen werden. Sollte die Neuverpachtung nicht gelingen, müsse man auch einen Verkauf des Ratskellers in Betracht ziehen, sagte Steinmetz. Im Haushaltsplan für 2019, der vom Stadtparlament aber noch beraten und beschlossen werden muss, sei Geld für den Ratskeller vorgesehen, sagte Steinmetz. Die Summe werde aber für die nötigen Arbeiten nicht ausreichen, räumte er ein. Wie viel die Stadt in die Gaststätte investiere, müssten letztlich die Stadtverordneten entscheiden. Auf die Frage, warum man nicht schon in den Haushalten der vergangenen Jahre Geld für den Ratskeller eingeplant habe, um so eine erneute Verpachtung zu erleichtern, sagte Steinmetz: „Dann hätten wir den Haushaltsausgleich nicht herstellen können.“

Die Gast- und Funktionsbereiche des Ratskellers seien „nicht mehr ganz marktgerecht und somit die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Betreibung aktuell nicht mehr gewährleistet“: Das steht in dem so genannten Beratungsbericht des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). Die Gastronomie müsse „wieder deutlich an Attraktivität gewinnen. Gesichert sei die Erkenntnis, dass ein sonstiges gastronomisches Angebot in Felsberg „nicht mehr beziehungsweise nur noch stark eingeschränkt existiert“. In erster Linie müsse die Attraktivität der Gastronomie gesteigert werden. Dazu gehöre ein attraktiver Außenbereich mit mindestens 40 bis 50 Plätzen, der derzeit fehle. Ensemble aufwerten Mit diesem Außenbereich könnte laut Dehoga das Gesamtensemble Marktplatz, Ratskeller und Nikolaikirche aufgewertet werden und die Rahmenbedingungen für einen ganzjährigen Geschäftsbetrieb schaffen. Laut Dehoga muss es das Ziel der Stadt Felsberg sein, „den Ratskeller durch aktive Bewerbung in den umliegenden Gemeinden und attraktiver Gestaltung zum Wohnzimmer der Stadt zu machen.“ Sofern dies gelinge, könnte ein ganzjähriger Café- und Restaurantbetrieb möglich sein. Vereinsveranstaltungen und Feierlichkeiten jeglicher Art könnten „ein durchaus tragfähiges Konzept für die Gastronomie darstellen“. Auch müsse dafür gesorgt werden, einen guten und pünktlich zahlenden Pächter zu gewinnen. Die Neuverpachtung an ein leistungsfähiges Pächterpaar „würde ein positives Signal für die Aufwertung und die künftige Entwicklung des Standortes in Felsberg darstellen“. Nach Auffassung des Dehoga ist neben einer „zielgerichteten Konzeptentwicklung eine konkrete Investitionsplanung unabdingbar, um den neuen Betrieb aufzubauen und dann weiter entwickeln zu können“.