Seniorenwohnen in Gensungen: Parkplätze sind noch ein Reizthema

Pläne für Seniorenwohnen in Gensungen vorgestellt

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Müssen für das Seniorenwohnen weichen: Auf dem Grundstück Poststraße 1 in Gensungen stehen noch Gebäude. Diese müssen abgerissen werden, um Platz für den Neubau zu schaffen. © William Abu El-Qumssan

Ein Wohnkomplex mit 51 Wohnungen für Senioren soll in Gensungen entstehen. Bereits im kommenden Jahr könnte gebaut werden.

Gensungen/Felsberg – Ein Gebäudekomplex mit 51 Wohnungen ist in Gensungen geplant. Die ersten Entwürfe wurden am Montag bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung im Bürgersaal des Felsberger Rathauses vorgestellt.



Unter dem Arbeitstitel „Wohnquartier Generation 65+“ wurde das Projekt vorgestellt, das auf dem Grundstück Poststraße 1/Ecke Karthäuser Straße entstehen soll – in der Nähe des Bahnhofs Felsberg-Gensungen. Die Gebäude auf dem Gelände sollen abgerissen werden, der Seniorenwohnkomplex wird also ein Neubau.



Matthias Heller vom Generalplaner des Projekts und der zuständige Architekt Michael Leepin berichteten in der Veranstaltung, dass Bauherrin die VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden sein wird. Mieter und somit Betreiber wird voraussichtlich der Pflegedienstleister Newcare, der in Gensungen an der Frankenstraße ein Altenheim mit 91 Pflegeplätzen betreibt. Heller nannte Kosten zwischen 11 und 13 Millionen nur für den Neubau. Es würden aber noch weitere Kosten entstehen.

Newcare soll Betreiber werden Betreiber des Seniorenwohnens in Gensungen soll voraussichtlich der Pflegedienstleister Newcare werden. Newcare betreibt jeweils in Gensungen und Felsberg ein Seniorenheim. Matthias Heller vom Generalplaner des Projekts bezeichnete das als Vorteil, da so ein Übergang vom Seniorenwohnen in ein Seniorenheim reibungsloser ermöglicht werde. Das Seniorenheim an der Gensunger Frankenstraße liegt 200 Meter von der Poststraße entfernt, wo der Wohnkomplex entstehen soll.

Derzeit würde im Hintergrund mit sämtlichen Trägern öffentlicher Belange das Bauvorhaben abgeklärt, so zum Beispiel mit Hessen Mobil, da nun schon länger eine neue Ederbrücke zwischen Felsberg und Gensungen im Raum steht. Erst, wenn alles abgeklärt ist, können auch Verträge zwischen der Bank und dem Betreiber geschlossen werden. Bei erfolgreicher Baugenehmigung sei ein Baubeginn im zweiten Quartal 2024 denkbar, sagte Heller. Bezugsfertig könnten die Wohnungen dann im Herbst 2025 sein.

Der Wohnkomplex soll aus zwei Gebäuden bestehen, die miteinander verbunden sind. Im Gebäudeteil A sollen laut Präsentation der Planer der Empfang sowie 22 Wohneinheiten sein. Im Teil B sind dann die anderen 29 Einheiten vorgesehen. Was Heller hervorhob: Ein Teil der Wohnungen dort sollen kombinierbar sein zu größeren Wohnungen, in die zunächst ein Ehepaar einziehen könne. Im Falle des Ablebens einer der Partner, könne die Wohnung dann geteilt und somit verkleinert werden.



Seniorenwohnen in Gensungen: Parkplätze sind noch ein Reizthema

Für die 51 Wohnungen sind 16 Parkplätze vorgesehen. Gensungens Ortsvorsteherin Heidi Folwerk hatte nach der Anzahl der Stellplätze gefragt. Die Antwort von Heller sorgte für Unruhe im Bürgersaal. Es herrschte Einigkeit unter den Anwesenden, dass diese Anzahl nicht ausreiche.

Es wurde auf die Parksituation beim Seniorenheim von Newcare an der Frankenstraße verwiesen – „dort sind alle Straßen zugeparkt“, hieß es. Und bei den künftigen Bewohnern des Wohnkomplexes sei die Mobilität mit dem Auto noch gegeben. Die Tendenz gehe sogar häufig bei Ehepaaren noch zum Zweitauto.

Ein Vorschlag von einem Besucher war, dass sich der Betreiber ein Car-Sharing-Angebot überlegt – so tue man etwas für das Klima und spare Parkplätze. Leepin sagte, dass die Vorschläge und Bedenken an den Betreiber übermittelt werden würden. Auf die Frage, ob es eine Tiefgarage denkbar ist, gab Heller ein klares Nein: „Das rechnet sich nicht, dafür ist das Projekt nicht groß genug.“

Einige Details konnten Leepin und Heller hingegen schon nennen: Der Gebäudekomplex aus zwei Gebäuden werde natürlich barrierefrei gebaut und verfüge über Fahrstühle. Auf dem Flachdachbau soll eine Fotovoltaik-Anlage entstehen. Die Größe einer Wohneinheit betrage zwischen 46 und 52 Quadratmetern.

Seniorenwohnen in Gensungen: Noch keine Aussage zu Mietpreisen möglich

Zwischen den beiden Gebäudeteilen wird es eine Freifläche geben – „das soll eine Gartenfläche zur gemeinschaftlichen Nutzung werden“, sagte Leepin.

Zu möglichen Mietpreisen sagte Heller am Montagabend noch nichts. Dafür sei es zu diesem Zeitpunkt auch noch zu früh.

„Das Vorhaben ist natürlich grundsätzlich gut, aber die Leute vor Ort sollten mitgenommen werden“, sagte Ortsvorsteherin Folwerk. Wichtig sei ihr vor allem der Austausch mit dem Betreiber. Einen Kontakt konnte ihr Heller am Montagabend noch nicht geben. Er sei selbst etwas überrascht von großen Interessen an dem Projekt und sagte: „Wir kommen wieder, wenn die Baugenehmigung da ist.“ (William Abu El-Qumssan)