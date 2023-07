Rätsel um vergiftete Birken in Felsberg

Von: Manfred Schaake

Enttäuscht über neue, zerstörte Birken an der Felsberger Birkenallee: Anwohner Willi Salzmann (links) und der städtische Gärtnermeister Klaus Pilz. © Manfred Schaake

Felsberger sind empört: Zwei Bäume an der Birkenallee sterben ab. Sie wurden wohl mit pflanzenunverträglicher Flüssigkeit gegossen.

Felsberg – Empörung hat in Felsberg eine befremdliche Form der Sachbeschädigung ausgelöst: An der Birkenallee sterben zwei Birken ab, weil eine pflanzenunverträgliche Flüssigkeit ausgeschüttet worden ist. Es sei bereits die dritte Sachbeschädigung dieser Art an dieser Stelle, teilte Klaus Pilz, der Gärtnermeister der Stadt Felsberg, im HNA-Gespräch mit.

Pilz und Anwohner Willi Salzmann sind entsetzt. „Ich bin enttäuscht und habe einen Schrecken bekommen, als ich das sah“, sagt Willi Salzmann. Er und sein Sohn Enno haben sich bisher für die Birken engagiert. „Das ist doch unsere Birkenallee und die Birke ist ein schöner Baum“, sagt Willi Salzmann. Sein Sohn hat vor seinem Grundstück selbst zwei Birken neu gepflanzt, die Stadt ergänzte mehrfach Bäume in den Lücken.

Die derzeit geschädigten Bäume wurden das erste Mal 2017, dann im Jahr 2019 sowie 2021 als Ersatz für die vor Jahren gefällten Birken gepflanzt. „Nun gehen sie schon wieder ein“, bedauert Pilz.

Flüssigkeit lässt Bäume sterben

Willi Salzmann hatte in der trockenen Zeit in diesem Frühjahr festgestellt, dass trotz Wasserzufuhr des städtischen Bauhofes eine der neu gepflanzten Birken Trockenschäden zeigte – die Blätter wurden braun, der Baum stirbt von oben her ab. Pilz: „Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass eine pflanzenunverträgliche Flüssigkeit unter der kleinen Birke ausgebracht wurde und diese den Baum zum Absterben brachte.“ Nur wenige Tage später zeigte die daneben stehende Birke das gleiche Schadensbild.

Auch dieser Baum stirbt ab. „Auch hier wurde nachgeholfen“, bedauert der Stadtgärtner. Das Vorgehen stoße auf Unverständnis, sagt Pilz. Die Pflanzungen seien im Vorfeld mit den Anwohnern abgestimmt worden.

Gepflanzt wurden keine normalen Sandbirken, die 15 bis 20 Meter hoch werden können, sondern eine kleiner bleibende sogenannte Kupfer-Birke (Betula albosinensis). Diese Baumsorte werde sechs bis acht Meter hoch, habe einen kräftig weißen Stamm und ein satt dunkelgrünes Blatt – passend für die Obere Birkenallee, erläutert Pilz.

Anwohner ist fassungslos

„Wer macht so etwas?“, fragt Willi Salzmann. Es sei eine sinnlose Zerstörung, „ich bin fassungslos.“ Als vor zwei Jahren an einer neu gepflanzten Birke ein Ast abknickte, half Salzmann bei der Rettungsaktion. Der Ast wurde mit einem Band umwickelt und wuchs wieder an. Auch beim Gießen hat die Familie Salzmann stets geholfen. An Rand der Allee hat man eine gemütliche Sitzecke mit „Stammtisch“ geschaffen.

Zur aktuellen Situation sagt Gärtnermeister Pilz: „Wer fühlt sich von den Bäumen so bedroht, dass er sie zum dritten Mal zum Absterben bringt?“ Der materielle Schaden für die Bürger der Stadt Felsberg belaufe sich bis jetzt auf 3000 Euro. (Manfred Schaake)

Sachdienliche Hinweise erbittet die Stadtverwaltung unter Tel. 0 56 62 / 5 02 14.