Stadtverwaltung Felsberg ist ins renovierte Rathaus gezogen

Felsberg. Die Renovierungsarbeiten im Felsberger Rathaus sind noch in vollem Gange. Trotzdem können die Rathausmitarbeiter bereits wieder ihrer gewohnten Arbeit nachgehen.

Es riecht nach frisch gestrichener Farbe, Pappkartons stehen in den Gängen. Im Hintergrund ertönt das Geräusch einer Bohrmaschine.

Nach mehreren Monaten provisorischer Unterbringung im Sparkassengebäude ist die Stadtverwaltung zurück ins umgebaute Rathaus gezogen. Bürgermeister Volker Steinmetz ist froh, dass das Provisorium ein Ende hat. „Die Räume waren funktional, aber nicht barrierefrei“, sagt Steinmetz. „Zu meinem Raum musste man neun Treppen hochsteigen, das war Sport.“ Auch die Rathausangestellte Anni Schmidt ist froh, wieder im gewohnten Umfeld zu arbeiten: „Alles hat reibungslos geklappt, ich habe mir den Umzug chaotischer vorgestellt.“

Der Umzug einer ganzen Stadtverwaltung ist mit einem großen organisatorischen Aufwand verbunden. „Wir sind noch mit dem Einräumen beschäftigt, aber die Technik funktioniert“, sagt Steinmetz. Die gesamte Elektroinstallation, die EDV und die Telefonanlagen erneuert worden. Am teuersten sei die Erneuerung der Fassade gewesen. Die alte aus Beton wurde komplett entfernt, die neue gedämmt und mit Klinkerriemchen verkleidet. Klinkersteine seien aus finanziellen und statischen Gründen nicht möglich gewesen.

Beim Gang durchs renovierte Rathaus zeigt sich, an welchen Stellen die Umbauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Am Ende des Flurs führt beispielsweise eine Glastür nach draußen ins Nichts. „Hier wird noch eine Metalltreppe als Rettungsweg angebaut, die Verankerung dafür ist schon befestigt“, sagt Steinmetz.

Einige Freiluftbalkone sind umbaut worden und zu Besprechungsräumen geworden. Ziel des Umbaus ist es laut Steinmetz auch, dass die Fachbereiche räumlich näher zusammenarbeiten. „Wer inhaltlich eng zusammenarbeitet, sollte auch dicht zusammensitzen.“

+ Neues Besprechungszimmer: Durch den Umbau der Balkone hat das Rathaus Räume dazugewonnen.

Seit Beginn des Umbaus kam es wiederholt zu Verzögerungen der Arbeiten. Das habe unter anderem laut am allgemeinen Fachkräftemangel in der Baubranche gelegen, sagt Steinmetz. Baufirmen hätten Probleme, die Leistungen mit ihrem Personal zu erbringen, was zum Kostenanstieg führte. Für den Umbau des Rathauses liegen laut Steinmetz alle Beschlüsse vor. Zum Bürgersaal müsse der baubegleitende Ausschuss dagegen noch beraten. Dort müssen noch Bauarbeiten wie Lüftung und Elektrik erledigt werden. „Wir rechnen damit, dass der Saal in der zweiten Jahreshälfte fertig wird“, sagt Steinmetz. Die Felsberger sollen sich ab sofort besser im Rathaus orientieren können. Dafür gibt es im Foyer einen offenen Infopoint mit einem Ansprechpartner, der Fragen beantwortet und die Kunden an den gewünschten Fachbereich verweist.

Hintergrund: Fördergeld ist beantragt

Etwa 4,7 Millionen Euro hat der Umbau laut Volker Steinmetz gekostet. Wie viel Geld die Stadt Felsberg über Förderungen zurückerhält, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, sagt Steinmetz. Die Renovierung sei beim Förderprogramm Stadtumbau Hessen angemeldet. Die Rechnungen müssen dort noch überprüft werden. Die Förderkulisse ist laut Steinmetz mit 2,5 Millionen Euro angemeldet. „In einem Dreivierteljahr wissen wir mehr“, sagt Steinmetz.