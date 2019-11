Straßebeiträge in Felsberg: Keine schnelle Lösung in Sicht

Felsberg– Die Enttäuschung bei den rund 80 Zuschauern war groß, die Hoffnung auf eine schnelle Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Felsberg wurde nicht erfüllt.

Zuerst soll eine Kommission, die am Donnerstag in der Felsberger Sitzung der Stadtverordneten gewählt wurde, die Machbarkeit und Finanzierbarkeit untersuchen, wie in der Septembersitzung beschlossen.

Der Antrag der CDU auf die Abschaffung der Beiträge wurde vom Parlament in den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen. Werner Rippel (FDP) hatte in der Sitzung einen entsprechenden Antrag eingebracht. Er will Rechtssicherheit. Die rückwirkende Aufhebung der Satzung zum 7. Juni 2018 im CDU-Antrag sei rechtlich unzulässig, sagte der Rechtsanwalt. Zudem müsse die Frage der Finanzierung und einer möglichen Rückzahlung der bereits gezahlten Beträge vorher geklärt werden. Sicherheit gehe vor Gerechtigkeit, sagte Rippel.

Dr. Michael Schüte (CDU): „Wir haben den Antrag bewusst gewählt, weil es immer wieder zu Verzögerungen kommt.“ Gerechtigkeit schaffe man nicht dadurch, dass man immer wieder ungewisse Situationen verlängere. Auch beim zweiten Antrag der CDU bezweifelte Rippel die Zulässigkeit. Die CDU fordert darin, die neue Kommission Straßenbeiträge solle prüfen, ob und wieweit eine Rückerstattung bereits gezahlter Beiträge zulässig ist und es möglich sei, dafür einen Fonds zu bilden. Eine Kommission könne nicht vom Magistrat beauftragt werden, sagte Rippel.

Sie solle ja kein fertiges Gutachten liefern, konterte Klaus Döll (CDU). Eine Kommission solle Auskünfte einholen und Stellungnahmen erwirken. „Ich habe diese rechtliche Sorge nicht“, sagte der Richter am Amtsgericht.

Der Antrag der CDU wurde angenommen, allerdings mit vielen Enthaltungen. Stephan Bürger (SPD): Die Kommission wolle sich mit den Straßenbeiträgen beschäftigen, mit dem Ziel deren Abschaffung zu ermöglichen. Man habe eine Verantwortung den Bürgern gegenüber. Dennoch sieht er auch seine Pflicht als Stadtverordneter. „Wir müssen den Haushalt ausgleichen.“ Die Frage der Finanzierung sei nicht geklärt, eventuell müsse man über eine Erhöhung der Grundsteuer nachdenken. „Daher kann ich heute noch keine Verantwortung dafür übernehmen.“ Sabine Quehl (ULF) hatte noch einen kleinen Zusatz zum besseren Sprach-Verständnis gefordert, sprach sich aber dafür aus.

Zur Finanzierung schlägt die CDU vor, das Geld aus dem Landesprogramm „Starke Heimat Hessen“ zu nutzen. Bürgermeister Volker Steinmetz bezweifelt, dass der Betrag (344 000 Euro) dafür reicht. Die daraus resultierende Steigerung der Kreisumlage und die zusätzliche Gewerbesteuer vertilgten einen Großteil davon. Als Fehlbetrag im Haushalt hatte Steinmetz 180 000 Euro jährlich angegeben, falls die Beiträge abgeschafft werden. Dr. Michael Schüte (CDU) meint angesichts der möglichen Stundung über 20 Jahre, müsse die Stadt den größten Teil der Beträge ohnehin vorfinanzieren, was immense Kredite erfordere, zudem seien die Verwaltungskosten hoch.

Heidi Folwerk (SPD) wies auf die Dringlichkeit des Themas hin und lies als Betroffene aber auch als Parlamentsmitglied ihrer Wut Raum. Sie berichtete über Ohnmacht und Verzweiflung der Menschen, die teils an das Existenzminimum gelangen angesichts der hohen Zahlungen.

Die gewählte Kommission zur Prüfung der möglichen Abschaffung der Straßenbeiträge besteht aus sieben Stadtverordneten, verteilt nach den Mehrheiten, und fünf sachkundigen Bürgern.

Ralf Stremetzne von der Bürgerinitiative Strabs weg äußerte sich nach der Sitzung. „Wir sind enttäuscht, dass keine Einigung unter den Fraktionen besteht und die Felsberger Politik-Problematik zu Tage tritt. Wir haben eine gewisse Vernunft unterstellt und bedauern, dass es für die betroffenen Bürger derzeit keine politische Lösung zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge gibt. Mit jeder Verzögerung werden wieder Menschen zur Kasse gebeten. Aber wir werden auf jeden Fall weiter daran arbeiten.“