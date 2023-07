Tierheim Beuern am Limit: Viele Tiere auf der Warteliste

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Teilen

Kurzfristig aufgebaut: Der Kaninchenstall in dem Lagerraum war nötig, nachdem fast 100 Kaninchen auf einmal in das Tierheim kamen. © Abu El-Qumssan, William-Samir

Das Tierheim Beuern sieht sich derzeit mit schwierigen Aufgaben konfrontiert: Vor Kurzem wurden Lagerräume zu Ställen für fast 100 Kaninchen umgebaut.

Beuern – Das Tierheim Beuern sieht sich derzeit mit schwierigen Aufgaben konfrontiert: „Wir werden überschwemmt mit Problemtieren und werden der Lage kaum noch Herr“, berichtet Ralf Pomplun, Vorsitzender des Tierheim-Vereins. Außerdem hätte die Unterstützung für den Tierschutz dramatisch abgenommen.

In den vergangenen Wochen wurden etwa 100 Kaninchen, 30 Hunde und um die 10 Katzen im Tierheim aufgenommen. Etwa 50 Kaninchen wurden in einer Privatzucht sichergestellt. „Davon waren fast alle Weibchen trächtig“, sagt Luna Zinke von der Tierheimleitung. So wurden es schnell fast 100 Kaninchen.

Die sichergestellten Kaninchen hatten alle zu lange Krallen und viele von ihnen einen Schnupfen, der bei Kaninchen chronisch ist. Für die Nagetiere haben die Tierheim-Mitarbeiter zwei Lagerräume kurzerhand ausgeräumt und zu Ställen umgebaut. In einem Raum sind die Muttertiere mit den Neugeborenen untergebracht, im zweiten Raum in drei Parzellen die anderen Kaninchen aufgeteilt.

Die Nagetiere mussten aufgeteilt werden: Luna Zinke von der Tierheimleitung hält eines der weiblichen Jungkaninchen. In dem Lagerraum sind drei Parzellen entstanden. © William Abu El-Qumssan

„Wir brauchen jetzt vor allem Heu und frisches Gemüse“, sagt Zinke. Solche Sachspenden würden vergessen, wenn es darum gehe, wie das Tierheim unterstützt werden könne. Die Kaninchen kommen noch oben drauf zu einer ohnehin schon angespannten Situation im Tierheim. „Die Corona-Pandemie und die Ukraine-Krise haben zu einer alarmierenden Situation geführt, in der immer mehr Tiere unter Vernachlässigung und Misshandlung leiden“, sagt Pomplun.

Während der Corona-Pandemie hätten viele Menschen spontan vor allem Hunde und Katzen adoptiert, ohne deren Bedürfnisse und ihre Eignung für die jeweilige Familie angemessen zu berücksichtigen. Die Tiere seien nie richtig sozialisiert worden.

„99 Prozent der Hunde verhielten sich nicht richtig“, sagt Pomplun. „Viele Hunde zeigen haltungsbedingte Aggressionen.“ Es handele sich fast ausnahmslos um Resozialisierungsfälle. Es sei nicht ausgeschlossen, dass diese körperlich gesunden Hunde, durch Sachverständige eingeschätzt und aufgrund einer vermutlich langfristigen und sehr teuren Rehabilitierung eingeschläfert werden.

Tierschutz befindet sich im Wandel

„Diese Resozialisierung ist eigentlich nicht die Aufgabe von Tierheimen“, beschreibt er den Wandel im Tierschutz. „Wir sind in den vergangenen eineinhalb Jahren zu einer Kurklinik für Tiere geworden.“ Knapp 60 Hunde befinden sich derzeit im Tierheim, weitere 40 Hunde stehen noch auf der Warteliste.

Pomplun habe das Gefühl, die Halter wollten sich nun des „Problems“ – dem Haustier – entledigen. Denn das Tierheim biete auch die Möglichkeit, dass Hundetrainer Hausbesuche machten oder das Heim die Tiere betreut, der Halter aber die Kosten trägt. „Doch die Leute sind nicht bereit, die Zeit und das Geld zu investieren. Sie wollen auch die Kosten loswerden, nicht nur das Tier.“

Um die für die Versorgung der Tiere zu sorgen, sind laut Pomplun 30 bis 40 Prozent mehr Geld als in den Vorjahren erforderlich.

Tierheim Beuern kämpft mit steigenden Kosten

Die Situation des Tierheims habe sich durch die finanzielle Unsicherheit aufgrund der Ukrainekrise und der hohen Inflation weiter verschärft. Pomplun nennt einige Beispiele: Die Energiekosten sind gestiegen, zusätzlich wurde der Mindestlohn auf zwölf Euro angehoben und die Gebührenordnung für Tierärzte deutlich erhöht. Alles Kosten, die auch das Tierheim aufbringen muss und Menschen davon abhalten, zu spenden.

„Zudem bleiben Bußgeldzuwendungen von Gerichten komplett aus“, sagt Pomplun. Bußgeld kommen auch gemeinnützigen Vereinen zugute, doch nicht mehr den Tierheimen.

Gute Nachricht: Mehr Mitglieder für Tierheim-Verein

Immerhin eine erfreuliche Nachricht hat Pomplun: Nachdem während der Corona-Jahre die Mitgliederzahl gesunken war, gibt es nun wieder mehr ausgefüllte Mitgliedsanträge. Und so hofft Pomplun auch wieder auf mehr Hilfe von Ehrenamtlichen, was durch Corona viel zum Erliegen gekommen war.

Das Tierheim Beuern kann über verschiedene Wege unterstützt werden. Neben Spenden ist auch ehrenamtliche Unterstützung als Gassigeher, Katzen- und Kleintierstreichler oder auch zum Rasenmähen im Tierheim möglich.

Kontakt: Wer das Tierheim Beuern unterstützen möchte, kann Kontakt zur Tierheim Leitung aufnehmen unter Tel. 0 56 62/64 82, per E-Mail an info@tierheim-beuern.com oder im Internet unter tierheim-beuern.com